Происшествия

В Волгограде 60-летний рецидивист насиловал детей

Происшествия 05.09.2019 10:19
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05.09.2019 10:19


В СУ СКР по региону сегодня заявили о задержании 60-летнего жителя Волгограда, которого подозревают в серии преступлений в отношении детей. Как сообщили ИА «Высота 102» в регуправлении СК, 31 августа текущего года в правоохранительные органы Волгограда обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что её 12-летняя дочь подверглась сексуальному насилию со стороны неизвестного. Женщина рассказала, что в этот день злоумышленник обманом проник к ним в дом и надругался над школьницей. В ходе первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были установлены приметы и манеры поведения подозреваемого, со слов девочки профессиональным художником составлен портрет преступника. Параллельно сотрудники регионального управления СКР стали изучать записи камер наружного наблюдения, установленных вблизи места происшествия, а на причастность к совершению указанного преступления отрабатывать лиц, ранее судимых за совершение аналогичных деяний.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 60-летний волгоградец, который в 2001 году привлекался к уголовной ответственности за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка и отбыл в местах лишения свободы 12 лет. В результате проведенных по местам его жительства и временного пребывания обысков были обнаружены предметы и вещи, на которые следователям указывала потерпевшая. На первом же допросе задержанный признался в содеянном и подробно рассказал о совершенном преступлении. Проанализировав все схожие по почерку нераскрытые преступления такой категории, следствием получены данные о причастности злоумышленника еще, как минимум, к двум эпизодам, жертвами которых стали девочки в возрасте 7 и 9 лет. 
Следствие не исключает, что будут установлены иные эпизоды преступной деятельности подозреваемого.

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