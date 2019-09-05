В Волгоградской области по программе капремонта до конца года заменят еще 119 лифтов

Экономика 05.09.2019 09:39
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05.09.2019 09:39
По региональной программе капитального ремонта многоквартирных домов регоператором установлено 259 новых лифтов, работы по замене 119 подъемников продолжаются. Срок завершения – до 31.12.2019 г. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе Фонда капремонта и отметили, что наличие лифтов, отработавших срок эксплуатации, является одним из критериев для первоочередного проведения капремонта в таких домах.
К примеру, новые лифты появились в трех домах Волгограда, объектах культурного наследия регионального значения. В частности, два новых лифта установлены в этом году в доме № 8 по ул. Комсомольская, еще один подъемник – в доме № 8 по ул. Советской и два лифта – в доме № 16 по проспекту им. Ленина.
Проектную документацию по замене данных лифтов изготавливала специализированная подрядная организация, имеющая лицензию на работу с объектами культурного наследия. Общая стоимость работ по установке всех пяти подъемников по договору составила порядка 11 млн. руб.
Новые подъемники изготовлены на Щербинском лифтовом заводе (г. Москва), отвечают всем современным требованиям безопасности. Быстроходные и бесшумные лифты оснащены электронными датчиками и системой голосового оповещения на каждом этаже.
«После приемки лифтов регоператором документация на них передается подрядчиком в эксплуатирующую компанию, которая в свою очередь оформляет заявку в Ростехнадзор. Специалисты данного ведомства после проведения соответствующих экспертиз принимают решение о вводе подъемников в эксплуатацию», — поясняют в пресс-службе.
Отметим, гарантийный срок службы новых лифтов, представленный заводом-изготовителем, составляет 25 лет. Однако при должной эксплуатации и, главное, бережном отношении к оборудованию со стороны собственников лифты могут прослужить намного дольше.
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