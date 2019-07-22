



Уже несколько лет ИА «Высота 102» следит за историей жилого дома №11 на улице Тукая в Дзержинском районе Волгограда. Это история самонадеянности застройщика, профессиональной слепоты чиновников районной администрации, беспощадности судебной системы, оторванности органов росреестра от реальности - и всеобщего равнодушия к проблемам законопослушных граждан. Люди, которые ни у кого ничего не просили, а честно приобрели квартиры и, как и положено, зарегистрировали права собственности не где-нибудь, а в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области, до сих пор живут в постоянном страхе, что их дом снесут.

«Мы сегодня, в течение очень короткого времени, возможно, даже к концу дня разрабатываем проект мирового соглашения. За выходные дни это соглашение изучают все собственники квартир в доме №11 на улице Тукая. Если нет принципиальных возражений, мировое соглашение мы направим на примирительную комиссию города Волгограда. После утверждения мирового соглашения этой комиссией мы выходим в суд с ходатайством об утверждении документа. Надеюсь, что наше ходатайство будет удовлетворено и мы вопрос, связанный с выселением жителей либо сносом дома, закроем раз и навсегда». Сейчас жители дома 11 по улице Тукая с тревогой ждут выполнения обещаний главы Дзержинского района Волгограда насчет мирового соглашения . Напомним, 17 мая руководитель района Сергей Таций под прицелом видеокамеры ИА «Высота 102» пообещал:





На данный момент жителям дома на Тукая, 11 и их адвокату о готовности мирового соглашения и шагах администрации Волгограда в этом направлении ничего не известно. Редакция ИА «Высота 102» направила запрос в мэрию города. Ответ ожидается. Это было сказано на следующий день после того, как Волгоградский областной суд в лице судьи Елены Поповой принял решение о выселении законно прописанных людей, в том числе детей, и сносе дома № 11 по улице Тукая за счет собственников квартир. Кстати, на таком решении, по свидетельству до сих пор шокированных жителей, настаивала представитель юридического отдела администрации Дзержинского района Волгограда Редакция ИА «Высота 102» направила запрос в мэрию города. Ответ ожидается.





Напомним, судебная история, связанная с ситуацией вокруг дома на улице Тукая, началась в 2014 году. Суд по иску администрации Дзержинского района принял решение о сносе объекта капитального строительства, причем без привлечения к процессу собственников квартир. Людям о предстоящем процессе не сообщили, и только в августе 2017 года они получили уведомления о проведении государственной регистрации ограничения (обременения) права «о запрете совершать какие-либо регистрационные действия в отношении квартир». Затем жителям было отказано в восстановлении сроков для обжалования решения суда 2014 года.

Еще в 2013 году, по сведениям Росеестра, на дом №11 по улице Тукая, которым владел Иван Евдокимов, было наложено обременение. То есть с этим имуществом было запрещено совершать какие-либо сделки. Запрет на операции с домом был наложен Дзержинским районным судом Волгограда, когда администрация района вышла в суд с иском о признании постройки незаконной. На тот момент никаких собственников в доме, как следует из документа, не значилось. Однако, когда осенью 2014 года Дзержинский районный суд вынес решение о сносе незаконной постройки, квартиры в доме были уже проданы, многие вторично. То есть, по сути, суд выносил решение о сносе дома, не подозревая, что там уже живут люди.

Каким образом собственнику удалось сначала построить многоквартирный дом на глазах у чиновников районной администрации, а затем реализовать квартиры покупателям в период действия обременения, и главное, почему государственный орган - Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области зарегистрировало права собственности, игнорируя действующее обременение – на эти вопросы так и нет ответа. За время всей этой, так и не законченной до сих пор «эпопеи», жители дома на Тукая,11 понесли За время всей этой, так и не законченной до сих пор «эпопеи», жители дома на Тукая,11 понесли колоссальные моральные и материальные убытки , но никто из должностных лиц, причастных к этой истории ответственности так и не понес.







