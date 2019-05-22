Общество

«Нас обманули!»: В Волгограде суд вынес решение о сносе жилого дома на улице Тукая

Общество 16.05.2019 14:45
12019 24
16.05.2019 14:45


Решение о выселении законно прописанных людей, в том числе детей, и сносе дома № 11 по улице Тукая за счет собственников квартир вынес сегодня Волгоградский областной суд, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на адвоката жителей. Дело рассматривалось по правилам суда первой инстанции, решение в законную силу пока не вступило. Итог сегодняшнего процесса шокировал жителей, уже прошедших многочисленные суды и согласования. Точка была решительно поставлена судом именно сегодня, хотя представитель администрации Волгограда настаивал на переносе заседания при поддержке прокуратуры и представителей собственников квартир в доме на Тукая. 
В мэрии Волгограда ИА «Высота 102» прокомментировали сегодняшнее скандальное решение областного суда так : «В ходе очередного судебного заседания, состоявшегося 16 мая 2019 года, представитель администрации Волгограда ходатайствовал о переносе рассмотрения дела на более поздний срок. Представитель прокуратуры поддержал ходатайство администрации. Представитель муниципалитета мотивировал необходимость переноса рассмотрения дела тем, что к сегодняшнему заседанию суда собственники квартир предоставили последний из необходимых документов – заключение электросетевой компании о том, что нахождение строения в охранной зоне линии электропередачи не создает угрозу для жизни и здоровья граждан. С учетом предоставленного документа, администрация города в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями готова заключить мировое соглашение с добросовестными приобретателями квартир. Перенос рассмотрения необходим был ровно на тот срок, который требуется юристам муниципалитета для подготовки текста мирового соглашения и его согласования с владельцами квартир дома №11 по ул. Тукая».
Ранее информагентство и другие СМИ, в том числе федеральные, рассказывали о вопиющей ситуации, в которой оказались ни в чем не повинные люди. За материалы о противостоянии чиновников и жителей  журналист ИА «Высота 102» в 2017 году стал лауреатом премии ОНФ «Правда и справедливость». Однако, как выяснилось, надежды жителей дома № 11 по улице Тукая на справедливость оказались напрасны. 
Ранее в мэрии Волгограда косвенно подтверждали, что не будут настаивать на выполнении решения суда, вынесенного еще в 2014 году, о сносе дома как незаконной постройки. 
Напомним, судебная история, связанная с ситуацией вокруг дома, началась в 2014 году. Суд принял решение о сносе объекта капитального строительства, причем без привлечения к процессу собственников квартир. Людям о предстоящем процессе не сообщили, и только в августе 2017 года они получили уведомление о проведении государственной регистрации ограничения (обременения) права «о запрете совершать какие-либо регистрационные действия в отношении квартир». Когда жильцы обратились с апелляционной жалобой о восстановлении сроков на решение Дзержинского районного суда города Волгограда, к участию в котором их не привлекали, хотя на тот момент они уже являлись законными собственниками квартир в этом доме, Дзержинский районный суд отказал в восстановлении сроков для обжалования решения суда 2014 года. 
Еще в 2013 году, по сведениям Росеестра, на дом №11 по ул. Тукая, которым владел Иван Евдокимов, было наложено обременение. То есть с этим имуществом было запрещено совершать какие-либо сделки. Запрет на операции с домом был наложен Дзержинским районным судом Волгограда, когда администрация района вышла в суд с иском о признании данной постройки незаконной. На тот момент никаких собственников в доме, как следует из документа, не значилось. Однако, когда осенью 2014 года Дзержинский районный суд вынес решение о сносе незаконной постройки, квартиры в доме были уже проданы. То есть, по сути, суд выносил решение о сносе дома, не подозревая, что там уже живут люди. Каким образом собственнику удалось реализовать квартиры покупателям в период действия обременения, почему госструктуры зарегистрировали право собственности, игнорируя действующее обременение – на эти вопросы так и нет ответа. На сегодняшний день никто из чиновников администрации Дзержинского района, на глазах у которых многоквартирный дом был построен и, как следствие, пострадали законопослушные граждане, ответственности не понес.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Купи сегодня, плати потом!!! Кредит. Рассрочка. 8-8442-95-50-05

"Магазин медтехника" 8-800-5-503-503 Необходима консультация.
Популярное по теме
Среди пострадавших в сгоревшем самолете «Москва-Мурманск» нашелся еще один уроженец Волгоградской области
11.05.2019 08:27
21443 0
"Так рано не умирают": в Волгограде ушел из жизни олимпийский чемпион
24.04.2019 15:25
25143 15
Найди свой двор: опубликован список придомовых территорий в Волгограде, куда придет ремонт
25.04.2019 18:06
13539 3
Общество
21.05.2019 19:45
Общество 21.05.2019 19:45
572 1 Обсудить

0
Далее
Общество
21.05.2019 17:18
Общество 21.05.2019 17:18
2585 2 Обсудить

0
Далее
Общество
21.05.2019 16:48
Общество 21.05.2019 16:48
618 1 Обсудить

0
Далее
Общество
21.05.2019 15:58
Общество 21.05.2019 15:58
468 0 Обсудить

0
Далее
Общество
21.05.2019 14:07
Общество 21.05.2019 14:07
714 1 Обсудить

0
Далее
Общество
21.05.2019 13:16
Общество 21.05.2019 13:16
6341 5 Обсудить

0
Далее
Общество
21.05.2019 12:33
Общество 21.05.2019 12:33
1177 9 Обсудить

0
Далее
Общество
21.05.2019 09:48
Общество 21.05.2019 09:48
5437 7 Обсудить

0
Далее
Общество
21.05.2019 09:07
Общество 21.05.2019 09:07
1667 17 Обсудить

0
Далее
Общество
20.05.2019 16:14
Общество 20.05.2019 16:14
1738 13 Обсудить

0
Далее
Общество
20.05.2019 15:44
Общество 20.05.2019 15:44
1556 14 Обсудить

0
Далее
Общество
20.05.2019 14:29
Общество 20.05.2019 14:29
27791 23 Обсудить

0
Далее
Общество
20.05.2019 12:59
Общество 20.05.2019 12:59
774 0 Обсудить

0
Далее
Общество
20.05.2019 12:18
Общество 20.05.2019 12:18
1101 3 Обсудить

0
Далее
Общество
20.05.2019 11:34
Общество 20.05.2019 11:34
988 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:12
«Высота 102»ТВ: В Волгоградской области на медицину денег не пожалеютСмотреть фотографииCмотреть видео
19:45
В исправительной колонии в Волгограде восстановят бомбоубежищеСмотреть фотографии
19:44
В Волгограде маршрутка подрезала троллейбус, пострадала женщинаСмотреть фотографии
18:17
В Волжском из-за угроз эвакуировали несколько торговых центровСмотреть фотографии
17:37
В Волгоградской области пройден пик скудного половодьяСмотреть фотографии
17:18
В больницах Волгограда остаются 11 пострадавших в ДТП с маршруткойСмотреть фотографии
16:56
В Волжском хулиган обстрелял мужчину из пневматического оружияСмотреть фотографии
16:48
В Волгограде прокуратура вернула рабочее место беременной сотруднице “РЖД”Смотреть фотографии
16:22
Экс-глава Росприроднадзора отозвал иск на учительницу из Волгоградской области о клевете (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:58
В Волгограде в ЦПКиО высадят 4-метровые сакуры
15:12
На Комсомольском мосту в Волгограде столкнулись мусоровоз и легковушкаСмотреть фотографии
15:10
Двое разбойников из Волгоградской области напали на бывшего сокурсникаСмотреть фотографии
14:51
Суд над учительницей по иску бывшего чиновника вызвал аншлаг в районном суде Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:28
Хулиган из Волжского за погоню и стрельбу отделался условным срокомСмотреть фотографии
14:26
ПАО «Волгоградэнергосбыт» предлагает клиентам оплатить вместе с электроэнергией и другую коммуналкуСмотреть фотографии
14:07
Лже-сотрудники МЧС пугают волгоградских бизнесменов сгоревшим автосалоном в КемеровоСмотреть фотографии
13:17
В Волгоградской области врачей-терапевтов хотят избавить от «писанины»Смотреть фотографии
13:16
В Волгограде жильцы аварийного общежития "выбили" компенсацию за потерянное жильеСмотреть фотографии
13:06
Житель Волгограда разбил дорожную камеру в отместку за штрафы Смотреть фотографии
12:53
В Волгограде иностранец задушил пенсионерку из-за планшета и телефонаСмотреть фотографии
12:33
В Волгограде труд дорожников уходит в пустотуСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде поймали похитителя канализационных люковСмотреть фотографии
10:46
В Волгограде двое байкеров пострадали от неуступчивости автомобилистовСмотреть фотографии
10:34
В Волгограде разбойник в медицинской маске ограбил кредитную организацию (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:59
Лучший молодой менеджер Волгоградской области работает в АО «КАУСТИК»Смотреть фотографии
09:48
В судах Волгоградской области - новые назначенияСмотреть фотографии
09:44
Волгоградцы ответили регоператору на требование заплатить за невывоз мусораСмотреть фотографии
09:07
В Волгограде оценят степень разрушения ЦУМаСмотреть фотографии
08:34
Жители Волгоградской области «обросли» телевизорами и телефонамиСмотреть фотографии
20:07
«Высота 102»ТВ: В Волгограде на Тракторном рынке не все спокойноСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 