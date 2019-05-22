



Решение о выселении законно прописанных людей, в том числе детей, и сносе дома № 11 по улице Тукая за счет собственников квартир вынес сегодня Волгоградский областной суд, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на адвоката жителей. Дело рассматривалось по правилам суда первой инстанции, решение в законную силу пока не вступило. Итог сегодняшнего процесса шокировал жителей, уже прошедших многочисленные суды и согласования. Точка была решительно поставлена судом именно сегодня, хотя представитель администрации Волгограда настаивал на переносе заседания при поддержке прокуратуры и представителей собственников квартир в доме на Тукая.

В мэрии Волгограда ИА «Высота 102» прокомментировали сегодняшнее скандальное решение областного суда так : «В ходе очередного судебного заседания, состоявшегося 16 мая 2019 года, представитель администрации Волгограда ходатайствовал о переносе рассмотрения дела на более поздний срок. Представитель прокуратуры поддержал ходатайство администрации. Представитель муниципалитета мотивировал необходимость переноса рассмотрения дела тем, что к сегодняшнему заседанию суда собственники квартир предоставили последний из необходимых документов – заключение электросетевой компании о том, что нахождение строения в охранной зоне линии электропередачи не создает угрозу для жизни и здоровья граждан. С учетом предоставленного документа, администрация города в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями готова заключить мировое соглашение с добросовестными приобретателями квартир. Перенос рассмотрения необходим был ровно на тот срок, который требуется юристам муниципалитета для подготовки текста мирового соглашения и его согласования с владельцами квартир дома №11 по ул. Тукая».

Ранее информагентство и другие СМИ, в том числе федеральные, рассказывали о вопиющей ситуации, в которой оказались ни в чем не повинные люди. За материалы о противостоянии чиновников и жителей журналист ИА «Высота 102» в 2017 году стал лауреатом премии ОНФ «Правда и справедливость». Однако, как выяснилось, надежды жителей дома № 11 по улице Тукая на справедливость оказались напрасны.

Напомним, судебная история, связанная с ситуацией вокруг дома, началась в 2014 году. Суд принял решение о сносе объекта капитального строительства, причем без привлечения к процессу собственников квартир. Людям о предстоящем процессе не сообщили, и только в августе 2017 года они получили уведомление о проведении государственной регистрации ограничения (обременения) права «о запрете совершать какие-либо регистрационные действия в отношении квартир». Когда жильцы обратились с апелляционной жалобой о восстановлении сроков на решение Дзержинского районного суда города Волгограда, к участию в котором их не привлекали, хотя на тот момент они уже являлись законными собственниками квартир в этом доме, Дзержинский районный суд отказал в восстановлении сроков для обжалования решения суда 2014 года.

Еще в 2013 году, по сведениям Росеестра, на дом №11 по ул. Тукая, которым владел Иван Евдокимов, было наложено обременение. То есть с этим имуществом было запрещено совершать какие-либо сделки. Запрет на операции с домом был наложен Дзержинским районным судом Волгограда, когда администрация района вышла в суд с иском о признании данной постройки незаконной. На тот момент никаких собственников в доме, как следует из документа, не значилось. Однако, когда осенью 2014 года Дзержинский районный суд вынес решение о сносе незаконной постройки, квартиры в доме были уже проданы. То есть, по сути, суд выносил решение о сносе дома, не подозревая, что там уже живут люди. Каким образом собственнику удалось реализовать квартиры покупателям в период действия обременения, почему госструктуры зарегистрировали право собственности, игнорируя действующее обременение – на эти вопросы так и нет ответа. На сегодняшний день никто из чиновников администрации Дзержинского района, на глазах у которых многоквартирный дом был построен и, как следствие, пострадали законопослушные граждане, ответственности не понес.



