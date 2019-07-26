Общество

Регуправление Росреестра открестилось от проблем приговоренного к сносу жилого дома в Волгограде

Общество 26.07.2019 11:55
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26.07.2019 11:55


При регистрации прав собственности и последующих переходов прав на квартиры в доме №11 по улице Тукая в Дзержинском районе Волгограда не было допущено каких-либо нарушений законодательства.  Об этом заявлено в письме, направленном в редакцию ИА «Высота 102» из Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области. Так в ведомстве отреагировали на недавнюю публикацию ИА «Высота 102» «Мэрия Волгограда не торопится выполнять обещания: ад для жителей приговоренного к сносу дома продолжается»
Стоит заметить, что ИА «Высота 102» уже несколько лет следит за историей жилого дома №11 на улице Тукая в Дзержинском районе Волгограда и только сейчас Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области сочло нужным оправдаться официально. 
В Росреестре, где в свое время благополучно осуществили  государственную регистрацию прав на квартиры в доме №11 на улице Тукая, сослались на то, что по адресу г. Волгоград, ул. Тукая, 11, располагаются два земельных участка с кадастровыми номерами 34:34:030098:232 и 34:34:030098:233.  «Адрес данных земельных участков совпадает: г. Волгоград, ул. Тукая, 11. На земельном участке с KH 34:34:030098:233 расположено здание с кадастровым номером 34:34:030098:220 и с адресом: г. Волгоград, ул. Тукая, 11. Здание с кадастровым номером 34:34:030098:220 и с адресом: г. Волгоград, ул. Тукая, 11, расположено на земельном участке с видом разрешенного использования «для размещения малоэтажного многоквартирного жилого дома». В указанном здании расположены 11 квартир, права на которые были зарегистрированы в январе 2013 года. В последующем государственная регистрация перехода прав на вышеназванные квартиры осуществлялась согласно действовавшему законодательству. Определение Дзержинского районного суда от 21 ноября 2013 года и аппеляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Волгоградского областного суда от 16.07.2014  года   вынесены в отношении иного объекта недвижимого имущества и не содержат запрета на осуществление регистрационных действий в отношении квартир в здании, расположенном по адресу: г. Волгоград,  ул. Тукая, 11»,  - это объяснение в редакцию ИА «Высота 102»  представило регуправление Росреестра.  

Между тем, законопослушные обладатели свидетельств о регистрации прав собственности  до сих пор живут в постоянном страхе, что их дом снесут.  Люди, которые ни у кого ничего не просили, а честно приобрели квартиры и, как и положено, зарегистрировали права собственности не где-нибудь, а в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области, сейчас с тревогой ждут выполнения уверенных обещаний главы Дзержинского района Волгограда. 

Напомним, больше двух месяцев назад руководитель района Сергей Таций под прицелом видеокамеры ИА «Высота 102» пообещал: «Мы сегодня, в течение очень короткого времени, возможно, даже к концу дня разрабатываем проект мирового соглашения. За выходные дни это соглашение изучают все собственники квартир в доме №11 на улице Тукая. Если нет принципиальных возражений, мировое соглашение мы направим на примирительную комиссию города Волгограда. После утверждения мирового соглашения этой комиссией мы выходим в суд с ходатайством об утверждении документа. Надеюсь, что наше ходатайство будет удовлетворено и мы вопрос, связанный с выселением жителей либо сносом дома, закроем раз и навсегда». Это было сказано на следующий день после того, как Волгоградский областной суд по иску администрации Волгограда принял решение  о выселении законно прописанных людей, в том числе детей, и сносе дома № 11 по улице Тукая за счет собственников квартир. После этого в районной администрации поспешили заверить шокированных жителей, что будет подготовлено мировое соглашение. На данный момент жителям дома на Тукая, 11 и их адвокату о результатах подготовки обещанного мирового соглашения юристами  администрации Волгограда ничего не известно. «Мы словно бьемся в глухую стену», - говорят обеспокоенные люди, однако подчеркивают, что по-прежнему верят в исполнение обещаний, которые были даны администрацией Волгограда. Редакция ИА «Высота 102» направила запрос в мэрию города. Ответ ожидается.
О вопиющей ситуации, в которой оказались законопослушные  жители дома № 11 на улице Тукая ИА «Высота 102» рассказывало в многочисленных публикациях : «Жильцов дома в Волгограде выселяют на улицу с документами о собственности», «В Волгограде законные собственники нового жилья под снос ищут правды у президента», «Суд оставил волгоградцам право жить в доме, который ранее постановил снести», «В администрации Волгограда помогут спасти дом на Тукая от сноса», «В Волгограде жителей незаконно построенного дома чуть не выселили из единственного жилья», «Нас обманули!»: В Волгограде суд вынес решение о сносе жилого дома на улице Тукая», «Администрация Волгограда и жители приговоренного к сносу дома готовят мировое соглашение», «Мэрия Волгограда не торопится выполнять обещания: ад для жителей приговоренного к сносу дома продолжается». 

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