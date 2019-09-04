



Почти 6 тысяч немаркированных бутылок водки, бренди, вина, коньяка, виски, в том числе элитных брендов изъяли оперативники у 45-летнего жителя Михайловки в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, стоимость изъятой контрафактной продукции составляет 1 миллион 340 тысяч рублей. Также у предприимчивого гражданина изъято более трех тонн спиртосодержащей жидкости в пластиковых пятилитровых канистрах.





Мужчину задержали в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по г. Михайловке совместно с коллегами из регионального УФСБ. По версии оперативников, мужчина организовал незаконную деятельность по незаконному обороту немаркированной алкогольной продукции. Установлено, что контрафактная продукция приобреталась на территории одной из республик Северного Кавказа, доставлялась в Волгоградскую область, где хранилась в гаражных боксах, принадлежащих подозреваемому. В дальнейшем алкоголь реализовывался постоянным покупателям на территории Михайловки.





Накануне в момент перегрузки партии алкоголя без акцизных марок из грузового автомобиля правоохранители задержали еще четверых участников противоправной деятельности: водителя и грузчиков. В отношении всех подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ - "Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками". Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность до 6 лет лишения свободы.



