Сбербанк запустил первую в России молодежную платформу короткометражного кино #этомоекино





Сбербанк совместно с Mastercard объявляет о запуске первой в России молодежной платформы короткометражного кино #этомоекино. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, проект объединит популярных блогеров и режиссеров для создания трех короткометражных фильмов, а повлиять на сюжет и актерский состав новых картин смогут все желающие.

Короткометражное кино сегодня стало не просто способом пробиться в мир «большого» кино, но самостоятельным и востребованным форматом коммуникации. Потребность в визуальном высказывании реализуется и еще одним методом — с помощью видеоблогинга на YouTube. Сбербанк соединяет короткометражки и видеоблоги в смелом проекте «#этомоекино»: уже состоявшиеся режиссеры и популярные блогеры объединят усилия, чтобы снять фильмы на основе идей, предложенных всеми желающими на конкурсной основе.

Всего в проекте примут участие три пары «режиссер-блогер». Первая — Ян Гордиенко и Мария Агранович. Гордиенко (он же Yan Go) — личность в российском сегменте YouTube уже легендарная. Три с половиной миллиона подписчиков на канале (и четыре с половиной в инстаграме) обеспечены не только ловко подвешенным языком, но и постоянными экспериментами с форматом. На его счету, в частности, песня, написанная по случаю обретения трёхмиллионного подписчика и трек «Верни бывшую», текст которого составлен из комментариев реальных подписчиков — Ян уже имеет опыт работы с обратной связью. Мария Агранович — дочь выдающегося оператора Михаила Аграновича и сестра звезды «Юмориста» Алексея Аграновича. В этом году на «Кинотавре» она представила свой дебютный полнометражный фильм «Люби их всех» — бойкую и хлёсткую историю столичной которая была высоко оценена зрителями и критикой.

Вторая пара — Андрей Глазунов и Александр Горчилин. Глазунов не только ведёт «Дневники» канала СТС, но и имеет опыт личного общения с Майклом Фассбендером, который согласился дать ему интервью. Увлечённость миром кино, впрочем, выражается и в том, что помимо скетчей на YouTube, Андрей пишет сценарии и уже давно готов выйти за пределы блоггинга. Александр Горчилин — один из топовых актёров «Гоголь-центра», давно заработавший репутацию творческой смелостью (достаточно посмотреть на его работу, скажем, в фильме Валерии Гай Германики «Да и Да». Кроме того, Горчилин недавно дебютировал в режиссуре, поставив по сценарию Валерия Печейкина «Кислоту» — фильм, названный многими критиками манифестом поколения сегодняшних 25-летних.

И, наконец, модель и блогер, звезда клипов российских и украинских артистов Натали Ящук объединит усилия с Раддой Новиковой. Если Натали сделала себе карьеру в шоу-бизнесе, то Радда совершила прорыв благодаря сериалам «Интерны» и «Мажор», а также короткометражному фильму «Темная как ночь. Анна Каренина», основанному одновременно на романе Льва Толстого и песне Бориса Гребенщикова «Темный как ночь».

Никаких стилистических ограничений для авторов идей организаторы проекта не ставят, однако есть жанровые — комедия, мелодрама, фантастика. Для того, чтобы направить заявку для участия в проекте, необходимо быть владельцем Молодежной карты MasterCard. Сбор заявок закончится 15 сентября.

После того как идеи будут собраны и оценены наставниками, начнется следующий этап проекта. Он будет заключаться в наборе команды — и здесь тоже смогут принять участие все желающие. Сбербанк готов обеспечить простор для творчества людям, мечтающим попробовать свои силы в качестве помощников режиссера, актеров, операторов, гримеров, художников. Уверенным в своем таланте соискателям достаточно будет лишь загрузить свое резюме на сайт проекта.

Фильмы будут созданы в уникальном вертикальном формате. Премьера первых трех фильмов проекта «#этомоекино» запланирована на ноябрь.

Александра Алтухова, директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка: «Среди молодежи очень много творческих людей, для которых главное — иметь возможности для самовыражения и проявления собственного ʺЯʺ. Короткометражки и видеоблоги — отличный формат для творчества, доступный и востребованный всеми. Проект ʺ#этомоекиноʺ поможет ребятам раскрыть свои таланты и найти себя в кинематографе. И, возможно, для кого-то из участников он станет путевкой в будущую профессию».





С подробностями проекта можно ознакомиться на сайте: www.sberbanketomoe.ru



