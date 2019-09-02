Экономика

Лаборант АО «КАУСТИК» победила в городском конкурсе профмастерства

Экономика 02.09.2019 12:02
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02.09.2019 12:02


Лаборант химического анализа волгоградского «КАУСТИКа» Наталья Кузьмина стала победителем конкурса в своей номинации на звание «Лучший по профессии», организованного администрацией Волгограда к 430-летию города.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, чествование победителей прошло в центральном концертном зале. Сотрудница научно-производственного центра «КАУСТИКа» Наталья Кузьмина награждена медалью и дипломом в числе 14 победителей городского конкурса «Лучший по профессии».
Конкурс «Лучший по профессии» организован в рамках празднования 430-летия Волгограда. В нем приняли участие представители более чем 30 профессий от 150 предприятий и организаций города. Среди них еще два предприятия промплощадки «КАУСТИКа» – АО «НикоМаг» и ООО «Зиракс» – направили своих сотрудников для участия в этом конкурсе. Они также заняли призовые места. Церемония их награждения состоялась в этот же день на верхней террасе Центральной набережной у фонтана «Искусство».
Необычным для участников стало конкурсное задание написать краткое эссе о том, как они пришли в свою профессию.
«Да, эссе оказалось сложным заданием для нас, химиков, - рассказывает Наталья Кузьмина. - Особые слова благодарности также хотелось сказать в адрес моих коллег и руководителей, что доверили еще раз мне представлять наше предприятие. Это почетно, радостно и волнительно одновременно».
Напомним, что в 2018 году Наталья Кузьмина вошла в тройку лучших химиков-лаборантов России по результатам федерального конкурса «Лучший по профессии». До этого она неоднократно становилась победителем корпоративных и региональных соревнований: «Лучший молодой рабочий» (2 раза), «Мастер золотые руки» (6 раз), «Лучший по профессии» (5 раз). При ее непосредственном участии разработаны методики аналитического контроля производства гепсола, хлорпарафинов, хлорида магния, гидроксида и оксида магния.
«Победа сотрудницы «КАУСТИКа» в конкурсе профмастерства – это профессиональный успех всего волгоградского предприятия», - отмечают на «КАУСТИКе».

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