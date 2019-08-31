В Волгоградской области малыша насмерть загрызла соседская собака

Происшествия 31.08.2019 16:14
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31.08.2019 16:14
Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии, произошедшей сегодня в Нехаевском районе, где собака напала на годовалого ребенка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по региону, спасти мальчика не удалось, по пути в больницу он скончался.
По предварительным данным, ребенок проживал в одном из населенных пунктов Нехаевского района вместе с родителями, а также старшими братьями и сестрами. Сегодня около 12 часов он самостоятельно вышел во двор домовладения и направился на соседний участок, где находилась на привязи собака. В какой-то момент пес накинулся на ребенка. Крики малыша услышала его мать, которая в это время была занята домашними делами. Женщина отбила сына от агрессивного животного и незамедлительно вызвала бригаду скорой медицинской помощи.
Урюпинским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по области организована доследственная проверка по факту гибели малыша. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Фото: СУ СКР по Волгоградской области
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