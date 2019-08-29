Волжанина осудили за стрельбу с балкона из пневматики по людям во дворе

Расследования 29.08.2019 12:23
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29.08.2019 12:23
К 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год приговорен житель Волжского, который выстрелил из пневматического пистолета по людям во дворе. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Волжского горсуда, мужчина признан виновным в хулиганстве. Установлено, что преступление он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Волжанин достал имеющийся у него пневматический пистолет, зарядил его одной металлической пулей, вышел на балкон своей квартиры и произвел из него выстрел в сторону людей, находившихся во дворе дома, чем нарушил общественный порядок и спокойствие последних. Свою вину он признал полностью и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
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