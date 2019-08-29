В Волгограде продолжается реализация проектов-победителей грантового конкурса «Зеленая волна» компании РУСАЛ
Экономика 29.08.2019 11:37
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29.08.2019 11:37
На выделенные в рамках грантового конкурса «Зеленая волна» компании РУСАЛ средства сотрудники и проживающие в Волгоградском областном геронтологическом центре создали «Сад размышлений», где высадили деревья и ароматные растения: барбарис, форзицию, гиацинты, ирис.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, для прогулок построены сенсорные дорожки из деревянных модулей, наполненных галькой, корой и чистым песком.
Особое место в «Саду размышлений» заняла восстановительная зона со столом-грядкой и лавочками. Теперь пожилые люди с ограниченными возможностями здоровья смогут сами высаживать растения и ухаживать за ними. Также здесь будут проходить игры на коллективное взаимодействие, творческие вечера и чайные посиделки.
«Мы задумали этот проект для реабилитации людей пожилого возраста, - говорит сотрудник геронтологического центра Ольга Самойленко. – В «Саду размышлений», они могут снять стресс, пройдя босиком по сенсорной дорожке, самостоятельно поухаживать за растениями, и просто наслаждаться неспешным созерцанием окружающей красоты и ароматов.
Справка. «Зелёная волна» - это масштабный экомарафон, который проходит по инициативе компании РУСАЛ в 17 городах России. «Зелёная волна» включает в себя акции по высадке деревьев и кустарников, экологические субботники, мастер-классы и грантовый конкурс, в рамках которого инициативные горожане могут предложить свои проекты по озеленению и благоустройству наиболее значимых городских площадок.
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