



Мобильного телефона недосчиталась в своих карманах 30-летняя жительница Волгограда после знакомства с мужчиной в кафе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, с заявлением о краже гаджета она обратилась в полицию.

Женщина сообщила, что ночью в одном из кафе Центрального района с ней попытался познакомиться мужчина. После непродолжительного общения с новым знакомым она обнаружила исчезновение находившегося в кармане своих брюк дорогостоящего мобильного телефона. Полицейские установили личность и задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 46-летний житель Ворошиловского района. Подозреваемый признал вину, пояснив, что совершил кражу, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Похищенное было изъято и возвращено законной владелице. По факту кражи возбуждено уголовное дело.



