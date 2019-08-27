В Волгоградской области клещи продолжают нападать на людей





Растет количество жителей Волгоградской области, которые обращаются к медикам после укуса клещей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора, за неделю число покусанных граждан увеличилось на 30 человек - до 2304. Специалисты утверждают, что обращаемость в медицинские организации жителей региона, пострадавших от укусов клещей, не превышает среднемноголетних значений.

Число заболевших Крымской геморрагической лихорадкой и иксодовым клещевым боррелиозом за неделю не изменилось. Лихорадка диагностирована у семи человек, в том числе один случай закончился летальным исходом. Зарегистрировано 6 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.



