Общество

В Волгоградской области клещи продолжают нападать на людей

Общество 27.08.2019 09:47
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27.08.2019 09:47


Растет количество жителей Волгоградской области, которые обращаются к медикам после укуса клещей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора, за неделю число покусанных граждан увеличилось на 30 человек - до 2304. Специалисты утверждают, что обращаемость в медицинские организации жителей региона, пострадавших от укусов клещей, не превышает среднемноголетних значений.
Число заболевших Крымской геморрагической лихорадкой и иксодовым клещевым боррелиозом за неделю не изменилось. Лихорадка диагностирована у семи человек, в том числе один случай закончился летальным исходом. Зарегистрировано 6 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. 

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