Волгоградцы услышали крик реки

Экология 26.08.2019 19:07
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26.08.2019 19:07
Перформанс «Крик реки» стал одним из самых зрелищных событий прошедшего в Волгограде фестиваля молодежи «Берег». Как сообщает ИА «Высота 102», еще до открытия фестиваля коммунальщики вместе с волонтерами собрали инсталляцию: в голубую реку из ткани набросали бутылки, банки, пакеты, которыми также «накормили» речных обитателей – двухметровые скульптуры рака и осетра, созданные волгоградскими художниками Дмитрием Зиминым и Станиславом Азаровым.
На протяжении всего фестиваля горожане с ужасом рассматривали «говорящую» инсталляцию: именно так сейчас выглядят берега многих рек, из-за чего страдают не только речные обитатели, но и сам человек. Однако вторая часть перформанса все изменила. Участники фестиваля объединились, чтобы очистить реку от отходов, и вместе освободили из мусорного плена осетра и рака. Зрелищности перформансу добавила молодежная компания косплееров.
Не остались без внимания и юные гости фестиваля. Для них «Управление отходами – Волгоград» и другие коммунальные компании города организовали занимательный экологический досуг.
В течение дня дети рисовали таблички с призывами не бросать мусор, где попало, сохранить мир чистым и т.п. Эти таблички авторы уносили с собой, чтобы поставить там, где они, по их мнению, нужны: у дома, у школы, в парке. Другие ребята раскрашивали 4-метровую раскраску «Как устроен водопровод», попутно знакомясь с тем, как питьевая вода попадает в наши дома, и почему так важно бережно к ней относиться.
Гостями фестиваля, побывавшими на экологической площадке коммунальщиков, стали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и глава Волгограда Виталий Лихачев. Губернатор с удовольствием пообщался с детьми, которые в это время разукрашивали раскраски "Как устроен водопровод".
Региональный оператор по обращению с ТКО не ограничился участием в творческом проекте. В зонах фестиваля с наибольшей проходимостью гостей были установлены баки для раздельного сбора отходов. Регоператор произвел организованный вывоз мусора с территории мероприятия. Вывоз осуществлялся каждые три часа вплоть до окончания мероприятия.
«Отходы, собранные по фракциям «бумага» и «пластик», пойдут на вторсырьё, прочие — отправятся на сортировку», — объяснили в компании «Управление отходами – Волгоград».
Напомним, «Управление отходами – Волгоград» и другие коммунальные компании города впервые стали участниками молодежного фестиваля «Берег».
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