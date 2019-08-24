



В реанимации Новоаннинской больницы скончались еще двое пострадавших в ДТП на трассе «Волгоград-Москва». Врачам не удалось спасти 12-летнюю девочку и женщину. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах региона, теперь количество жертв возросло до пяти человек.

Напомним, как уже сообщало ИА "Высота 102", сегодня в Новоаннинском районе на трассе "Волгоград-Москва" произошло жуткое ДТП. Автомобиль Хендай Солярис выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом «Москва-Жирновск». Водитель автомобиля и 2 пассажира скончались, еще двое были госпитализированы. В автобусе никто не пострадал. Среди погибших - 10-летний мальчик, 12-летняя девочка госпитализирована в реанимацию. Также пострадала женщина. Машина, которая врезалась в автобус, была из Карелии. Ход процессуальной проверки по факту ДТП взят на контроль прокуратурой области.



