Экономика

Банк «Открытие»: Поведенческая модель населения за полугодие изменилась с потребительской на сберегательную

Экономика 21.08.2019 16:52
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21.08.2019 16:52


О смене тренда в поведении розничных клиентов банков на пресс-конференции в Казани рассказал аналитик Открытие Research, старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
По его словам, начавшийся в конце 2018 года рост ставок по депозитам в рублях и иностранной валюте привел к восстановлению сберегательной активности. «Доля доходов, направленных на прирост вкладов в рублях и валюте, с устранением валютной переоценки и сезонности в первом полугодии вернулась на уровень 4% (8% в год), что превышает показатели 2017 года (7,3%)», — отмечает старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич. 
При этом эксперт указывает на некоторое замедление темпов роста розничного кредитования. По итогам первого полугодия 2019 года этот рост составил 22,8% к показателям прошлого года, тогда как в аналогичном периоде 2018 году - 23,8%. «В месячном выражении с начала 2019 года продолжают снижаться темпы роста ипотечного и потребительского кредитования. Можно сказать, что это незаметное пока снижение, но тем не менее мы прервали тенденцию ускорения темпов роста и немного обозначили замедление. Необходимо понимать, что если бы в первом квартале не было ускорения кредитования, с высокой вероятностью в экономике началась бы техническая рецессия», — отмечает Максим Петроневич.
Напомним, в январе 2019 года эксперты банка «Открытие» указывали на рекордно низкие показатели нормы сбережений населения, которые впервые за 17 лет опустились ниже 5%, при этом по итогам 2018 года сохранялись высокие темпы потребительского кредитования. Такое соотношение свидетельствовало о том, что россияне в прошлом году предпочитали поддерживать текущий уровень потребления за счет кредитов и сокращения сбережений.
Эксперт утверждает, что сберегательная модель поведения населения в 2019-2020 годах вновь начнет преобладать. Рост ипотеки и розничных кредитов уже сохраняется на высоком уровне на протяжении полутора лет. Рост кредитов не сопровождался пропорциональным ростом доходов населения, что привело к постепенному увеличению кредитной нагрузки. Это будет естественным образом охлаждать рынок, который уже начал замедляться. В месячном выражении с начала 2019 года продолжают снижаться темпы роста как ипотечного портфеля - с ≈2% месяц к месяцу в апреле до 1,3% по итогам июня, так и портфеля потребительского кредитования — с 2% м/м в апреле до 1,6% м/м в мае-июне. Кроме того, с 1 октября 2019 года Банк России будет дифференцировать нагрузку на капитал банков в зависимости от текущей кредитной нагрузки на заемщика, что заметно снизит выдачи высокорискованных кредитов.
С точки зрения банковского сектора, возвращение населения к сберегательной модели будет означать, что рост сбережений вновь начнет превышать объем выдаваемых заемщикам кредитных средств. С высокой вероятностью, этот избыток средств будет направляться банками на кредитование корпоративных надежных заемщиков и облигации федерального займа (ОФЗ). С точки зрения населения это будет способствовать сближению темпов роста потребления с динамикой реальных располагаемых доходов.
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