Экономика 16.08.2019 16:32
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16.08.2019 16:32
Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов прогнозирует охлаждение рынка розничного потребительского кредитования уже во втором полугодии 2019 года. Об этом он заявил в интервью РБК, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
«Думаю, рынок (потребительского кредитования) естественным образом будет охлаждаться и мы уже летом увидим уменьшение темпов прироста по сравнению с теми, что были в прошлом году и в первом полугодии 2019-го. Согласно практике и здравому смыслу, рынок не может расти больше 20% три года подряд, если только государство специально не стимулирует такой рост. А оно настроено как раз дестимулировать», — отметил Михаил Задорнов.
По словам банкира, банк «Открытие» готовит бизнес-план на следующий год и закладывает в него прогноз темпов роста розничного кредитования в России не более 10%.
Задорнов полагает, что введение с 1 октября 2019 года предельно допустимой нагрузки на заемщика(ПДН) также охладит аппетиты основных игроков розничного банковского рынка, поскольку применение новых требований Банка России к резервированию потребительских кредитов на 3–4% снижает рентабельность этого бизнеса.
Вместе с тем, президент-председатель правления банка «Открытие» отметил, что теме спора между ЦБ и Минэкономразвития о влиянии потребительского кредитования на рост экономики уделяется неоправданно большое внимание. «Мне не очень понятно такое внимание к этой теме. Думаю, она имеет очень отдаленное отношение к реальности и переводит разговор о реальных причинах того, почему в стране нет экономического роста, в совершенно иную плоскость», — сказал банкир.
Главными факторами, замедляющими экономический рост в России, Задорнов назвал повышение налогов, санкции и их ожидание, а также опасения бизнеса относительно качества судебной системы и вмешательства правоохранительных органов в деятельность экономических субъектов.
Фото предоставлено пресс-службой банка «Открытие».
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