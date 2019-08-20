Экономика

Страховщик Сбербанка подготовил спецпредложения ко Дню знаний

Экономика 20.08.2019 15:02 Реклама
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20.08.2019 15:02 Реклама


В преддверии Дня знаний СК «Сбербанк страхование жизни» подготовила праздничные предложения для клиентов — подарки и специальные цены при оформлении семейных и детских страховых продуктов «Детский образовательный план», «Билет в будущее» и «Защита близких ПЛЮС».
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, при оформлении накопительных программ «Детский образовательный план» и «Первый капитал» в канале «Премьер» клиенты получат в подарок онлайн-тестирование, которое поможет ребенку определиться с будущей профессией. 
Сервис предоставляется партнером компании «Сбербанк страхование жизни» — Центром тестирования и развития «Гуманитарные технологии» на базе факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Тестирование включает в себя несколько вариантов в зависимости от возраста ребенка (от 6 лет и более) и определяет сферу интересов, способностей и личностных особенностей ребенка. По результатам тестирования родители могут принять решение о выборе школы, профильного класса, тренингов, развивающих занятий.
Клиенты, которые оформят договор по детской накопительной программе «Билет в будущее», смогут воспользоваться партнерскими предложениями по организации детского досуга: бесплатным посещением клуба Ribambelle, скидками в центры Kidzania, «Мастерславль», «Иннопарк» и на курсы английского языка в Lоndon Gates.
Договор страхования от несчастных случаев «Защита близких ПЛЮС» до 15 сентября можно заключить на 20% дешевле при условии оформления полиса онлайн на сайте Сбербанка. Продукт работает по принципу конструктора: клиент может выбрать наиболее оптимальный вариант, решив, кого застраховать — себя, детей или всю семью — и на какую сумму — на 600 тыс. или на 1 млн рублей. 
Программа покрывает риски травм (ожоги, вывихи и переломы) и установления инвалидности 1–2-й группы в результате несчастного случая. Полис действует в том числе за рубежом и при занятиях спортом на любительском уровне. Срок действия договора — один год, стоимость полиса — от 1073 руб. по акции.

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