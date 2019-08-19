Происшествия

В Волгограде иномарка врезалась в столб – водитель погиб

Происшествия 19.08.2019 17:54
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19.08.2019 17:54


В Тракторозаводском районе Волгограда в ДТП погиб человек, двое госпитализированы. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, «Мазда» под управлением 42-летнего мужчины двигалась по Третьей продольной магистрали со стороны Краснооктябрьского района на Водстрой. Водитель не справился с управлением, в результате иномарка влетела в столб. Водитель погиб, двое пассажиров госпитализированы. 

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