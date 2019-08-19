В Волгограде «БМВ» взял на таран «МАЗ»

Происшествия 19.08.2019 17:27
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19.08.2019 17:27
В Дзержинском районе Волгограда иномарка влетела в фуру с прицепом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, «БМВ» под управлением 33-летнего водителя двигался по ул. Краснополянской в сторону проезда Дорожников и напротив дома №17 выехал на встречную полосу. Здесь он столкнулся с грузовиком «МАЗ» с прицепом. В результате аварии иномарку сильно покорежило и проезжающие мимо волгоградцы были уверены, что без погибших не обошлось. К счастью, водитель «БМВ» выжил.
Фото Руслана Проскурнова.
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