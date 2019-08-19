Обвиняемый в убийстве двоих человек в Волгоградской области захотел домой





Волгоградский областной суд оставил без изменения постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 39-летнего Игоря Волкова, обвиняемого в убийстве и умышленном поджоге чужого домовладения. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного суда, Игоря Волкова обвиняют в совершении жестокого преступления. 14 марта он в Урюпинске познакомился с местным жителем и отправился к нему домой, где они продолжили распивать спиртные напитки вместе с сожительницей хозяина. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт, и Волков стал избивать нового знакомого. Сожительница потерпевшего выбежала во двор, чтобы позвать на помощь. Однако Волков догнал её и жестоко избил, причинив травмы, не совместимые с жизнью. Увидев, что женщина мертва, обвиняемый вернулся в дом и поджег газеты у изголовья дивана, на котором лежал хозяин в бессознательном состоянии, после чего с места преступления скрылся. Тело потерпевшего было обнаружено во время тушения пожара. Во дворе частного домовладения был обнаружен труп его сожительницы. 16 марта 2019 года судом в отношении Волкова была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 23 марта 2019г. ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ, ч.2 ст. 167 УК РФ. Постановлением Центрального районного суда Волгограда срок содержания Волкова под стражей продлён до 13 октября 2019 года. Не согласившись с указанным постановлением, защитник обвиняемого подал апелляционную жалобу, в которой просил изменить Волкову меру пресечения на домашний арест. Волгоградский областной суд, проверив материалы дела, выслушав участников процесса, не нашел оснований для изменения или отмены обжалуемого постановления.



