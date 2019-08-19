Экономика

В Волгограде успешно реализован проект по очистке бишофита от сульфатов

Экономика 19.08.2019 14:44
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19.08.2019 14:44


В цехе по производству оксида и гидроксида магния акционерного общества «НикоМаг», входящего в группу компаний «НИКОХИМ»,  успешно реализован проект по очистке основного сырья (бишофита) от сульфатов.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, новую установку по очистке раствора природного бишофита от примесей сульфатов ввели в эксплуатацию еще в прошлом году. Оборудование все это время работает непрерывно и надежно. Из очищенного бишофита производят оксид и гидроксид магния, которые теперь могут применяться в новых сферах. 
Общая стоимость инвестиционного проекта оценивается в 350 миллионов рублей. Новую установку обслуживают 15 человек, которые прошли обучение под руководством специалистов немецких компаний – разработчиков технологии и поставщиков оборудования. Процесс очистки заключается в осаждении растворенных сульфатов из бишофита. Из специального «петлевого реактора» очищенный и осветленный водный раствор соли хлорида магния (бишофит) поступает на стадию фильтрации, после чего направляется в качестве основного высококачественного сырья на производство оксида и гидроксида магния. А полученный химически осажденный сульфат бария в дальнейшем используется на промышленной площадке. При этом он может также применяться в качестве защитного инертного и нетоксичного материала для изоляции отходов производства и потребления, в нефте- и газодобыче и других отраслях промышленности.
Оксид магния производства волгоградских химиков, не содержащий сульфатов, теперь может применяться при производстве специальной оптики для лазеров и телескопов. Гидроксид магния используется при изготовлении аккумуляторов различных видов и мощностей – от миниатюрных аккумуляторов для телефонов и мобильных устройств до тяжелых аккумуляторных батарей для автомобилей.
 Именно с магнезиальным направлением группа компаний «НИКОХИМ» связывает дальнейшее развитие своего экспортного потенциала. В настоящее время оксид и гидроксид магния производства АО «НикоМаг» поставляется в страны Евросоюза, Азии и Америки. А всего более 30-ти видов различной химической продукции, произведенной на промышленной площадке АО «КАУСТИК» в Волгограде (также входит в группу компаний «НИКОХИМ»), успешно экспортируются в более чем 40 стран мира.

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