"Продам немножечко какао": долю волгоградского «Конфила» выставили на сайте бесплатных объявлений





Необычная информация появилась на сайте бесплатных объявлений Авито. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на интернет-ресурс, потенциальным покупателям предлагается доля в кондитерской фабрике «Конфил». Продавец выставил 1,2% доли предприятия за 10,5 миллиона рублей. Между тем, напомним, недавно одна из акционеров волгоградского «Конфила» Галина Юсова попыталась взыскать в арбитражном суде с гендиректора ЗАОр НП «Конфил» Геннадия Татаренко 121 миллион рублей в качестве возмещения ущерба. Арбитражный суд Волгоградской области оставил иск без движения.

Интересно, что на сайт бесплатных объявлений могли «выбросить» акции той самой Галиной Юсовой. Как следует из открытых источников, в рамках процедуры банкротства собственника «Пивовара» Бориса Изгаршева, в марте 2019 года на торгах, проводимых финансовым управляющим Изгаршева, Галина Юсова приобрела 10247 акций «Конфила» за 2 миллиона 20 тысяч 100 рублей, то есть по 197 рублей за акцию. Теперь этот пакет предлагается по цене в пять раз больше.

Между тем, в наблюдательном совете ЗАОр НП «Конфил» выразили недоумение в связи с появившимся объявлением. «Конечно, долю можно купить, только не хочется, чтобы потенциальные покупатели попали впросак. Дело в том, что согласно федеральному закону о народных предприятиях акционеры – физические лица, не являющиеся его работниками, и юридические лица могут продать акции только акционерам народного предприятия, а случае их отказа – самому народному предприятию или его работникам, не являющихся акционерами. Продажа акций иным лицам противоречит закону. Поэтому может получиться так, что кто-то, в нарушение требований закона, купит акции нашего предприятия, но никакого участия в управлении предприятием этот человек принять не сможет при всем желании, а "Конфил" будет вынужден обратиться в суд с требованием о применении последствий недействительности ничтожной сделки. Кроме того, решения на общем собрании акционеров Конфила принимаются по принципу – «один акционер – один голос». При этом не имеет значения, сколько у тебя акций – одна или тысяча. Получается, что Юсова продает пакет акций с правом одного голоса на собрании акционеров, а всего на Конфиле более 900 акционеров, а следовательно и более 900 голосов принимают участие в собрании акционеров. Наше предприятие приобретать этот пакет акций по столь высокой цене не будет, нет желающих купить эти акции и среди работников и акционеров народного предприятия. В соответствии с требованиями законодательства сообщение о намерении Юсовой продать акции было размещено на сайте предприятия 10 апреля 2019 года, но отклика не нашло. Тем более, нам совершенно непонятно, откуда взялась такая цена за акцию – почти тысяча рублей. В настоящее время мы выкупаем акции у уволившихся работников по 244 рубля», - прокомментировали в наблюдательном совете.



