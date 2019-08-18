Экономика

"Продам немножечко какао": долю волгоградского «Конфила» выставили на сайте бесплатных объявлений

Экономика 18.08.2019 08:55
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18.08.2019 08:55


Необычная информация появилась на сайте бесплатных объявлений Авито. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на интернет-ресурс, потенциальным покупателям предлагается доля в кондитерской фабрике «Конфил». Продавец выставил 1,2% доли предприятия за 10,5 миллиона рублей. Между тем, напомним, недавно одна  из акционеров волгоградского «Конфила» Галина Юсова попыталась взыскать в арбитражном суде с гендиректора ЗАОр НП «Конфил»  Геннадия Татаренко 121 миллион рублей в качестве возмещения ущерба. Арбитражный суд Волгоградской области оставил иск без движения.
Интересно, что на сайт бесплатных объявлений могли «выбросить» акции  той самой Галиной Юсовой.  Как следует из открытых источников, в рамках процедуры банкротства собственника «Пивовара» Бориса Изгаршева,  в марте 2019 года  на торгах, проводимых финансовым управляющим Изгаршева, Галина Юсова  приобрела 10247 акций «Конфила» за 2 миллиона 20 тысяч 100 рублей, то есть по 197 рублей за акцию. Теперь этот пакет предлагается по цене в пять раз больше.
Между тем, в наблюдательном совете ЗАОр НП «Конфил» выразили недоумение в связи с появившимся объявлением. «Конечно, долю можно купить, только не хочется, чтобы потенциальные покупатели  попали впросак. Дело в том, что согласно федеральному закону о народных предприятиях акционеры – физические лица, не являющиеся его работниками, и юридические лица могут продать акции только акционерам народного предприятия, а случае их отказа – самому народному предприятию или его работникам, не являющихся акционерами. Продажа акций иным лицам противоречит закону. Поэтому может получиться так, что кто-то, в нарушение требований закона, купит акции нашего предприятия, но никакого участия в управлении предприятием этот человек принять не сможет при всем желании, а "Конфил" будет вынужден обратиться в суд с требованием о применении последствий недействительности ничтожной сделки. Кроме того, решения на общем собрании акционеров Конфила принимаются по принципу – «один акционер – один голос». При этом не имеет значения, сколько у тебя акций – одна или тысяча. Получается, что Юсова продает пакет акций с правом одного голоса на собрании акционеров, а всего на Конфиле более 900 акционеров, а следовательно и более 900 голосов принимают участие в собрании акционеров. Наше предприятие приобретать этот пакет акций по столь высокой цене не будет, нет желающих купить эти акции и среди работников и акционеров народного предприятия. В соответствии с требованиями законодательства сообщение о намерении Юсовой продать акции было размещено на сайте предприятия 10 апреля 2019 года, но отклика не нашло. Тем более, нам совершенно непонятно, откуда взялась такая цена за акцию – почти тысяча рублей. В настоящее время мы выкупаем акции у уволившихся работников по 244 рубля», - прокомментировали в наблюдательном совете.  

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