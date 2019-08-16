Экономика

Сбербанк дал возможность снимать наличные с банковских карт на кассах в торговых точках в удаленных пунктах Волгоградской области

Экономика 16.08.2019 10:16 Реклама
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16.08.2019 10:16 Реклама


Сбербанк обеспечил возможность снимать наличные при совершении покупки на кассах в торговых точках на отдаленных и малонаселенных территориях в 76 субъектах РФ, в том числе в населенных пунктах Волгоградской области.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, это позволяет жителям регионов иметь свободный доступ к наличным средствам даже там, где нет поблизости банкоматов. 
Цель проекта — увеличение доступности финансовых услуг в сельской местности. Сервис по снятию наличных реализуется на базе эквайринга Сбербанка в партнерстве с более чем 700 торговыми предприятиями по всей России.
В Волгоградской области проект доступен в 10 торговых точках в Октябрьском, Быковском, Котельниковском, Среднеахтубинском, Светлоярском, Городищенском и Суровикинском районах.
Магазины, предоставляющие такую услугу, имеют специальный указатель – наклейку с надписью «Здесь вы можете снять наличные», а также снабжаются инструкциями для населения. Комиссия при снятии наличных по картам Сбербанка не взимается.
Новый сервис удобен и торговым точкам. Являясь банковскими платежными агентами, они получили возможность участия в маркетинговой программе Сбербанка, предусматривающей дополнительные бонусы и специальные ценовые условия. Предоставляя уникальный сервис по снятию наличных при покупке, такие магазины получают дополнительные продажи и новых клиентов.
Согласно статистике, средний объем выдачи наличных на одну операцию составил 1200–1300 рублей. Учитывая эту статистику и специфику сельских магазинов Сбербанк установил лимит по своим картам на одно снятие наличных в размере от 100 до 5000 рублей, суточный лимит — не более 20 000 рублей. При операции обязательно введение ПИН-кода. 
Оплата покупки на любую сумму дебетовой картой является обязательным условием оказания услуги. 
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

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