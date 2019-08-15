



В разгаре августа, когда идет активная подготовка к учебному сезону и требуется решить множество организационных задач, сопряженных с тратами, настоящим спасением часто становится потребительский кредит. Главным критерием выбора банка для кредитования, как правило, служит процентная ставка, под которую можно получить нужную сумму.

9,5% годовых – именно столько составляет теперь минимальная ставка по потребительскому кредитованию в одном из старейших банков Волгограда – «Возрождении», – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Банка. На этой неделе Банк снизил ставки по кредиту «Для полного счастья», а также ставки по кредитам на рефинансирование обязательств, полученных ранее в других банках. – именно столько составляет теперь минимальная ставка по потребительскому кредитованию в одном из старейших банков Волгограда – «Возрождении», – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Банка. На этой неделе Банк снизил ставки по кредиту «Для полного счастья», а также ставки по кредитам на рефинансирование обязательств, полученных ранее в других банках.

«В преддверии учебного года, когда на семейный бюджет ложатся дополнительные траты, потребительские кредиты без залога и поручителей становятся особенно актуальными, поскольку являются доступным инструментом для быстрого получения необходимых средств, – говорит Заместитель Председателя Правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина. – Поэтому для нас важно предлагать клиентам действительно конкурентные условия: так, последнее снижение ставок по потребительскому кредитованию Банк проводил в июне текущего года».

Кредит на сумму до 5 млн рублей для клиентов, получающих заработную плату в Банке и до 3 млн для других категорий заемщиков можно оформить на срок от 1 года до 7 лет. Дополнительным плюсом является простота оформления: кредитные средства предоставляются без залога и поручителей.

«Возрождение» работает в Волгоградской области более 24 лет, в регионе Банк представлен тремя дополнительными офисами в г. Волгограде и двумя – в г. Волжском. В настоящее время банк «Возрождение» входит в финансовую группу ВТБ. Объединенная с ВТБ сеть «Возрождения» насчитывает порядка 300 банкоматов. Сегодня Банк обслуживает в Волгоградской области более 170 тысяч частных лиц и более 2 тысяч компаний.

*Подробные условия потребительских кредитов можно посмотреть по ссылке .





Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1439 выдана 22 января 2015 года Центральным банком Российской Федерации.



