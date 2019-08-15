Расследования 15.08.2019 09:47
741 0
15.08.2019 09:47
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения водитель приговорен к реальному лишению свободы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, 31-летний местный житель за неоднократное вождение автомобилем в нетрезвом виде отправится в колонию строгого режима сроком на 1 год 4 месяца. Кроме того, еще два с половиной года ему запрещено управлять транспортными средствами.
Как выяснилось, мужчина в прошлом году уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения – вначале к административной, а затем к уголовной с назначением условной меры наказания.
Однако должных выводов для себя он не сделал и в марте 2019 года вновь был задержан сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Калачёвскому району за управлением автомобилем ВАЗ 21065 в пьяном виде.
Расследование уголовного дела осуществлялось сотрудниками ОД отдела МВД России по Калачёвскому району Волгоградской области. Теперь у любителя спиртного будет время подумать над своим поведением и исправиться. Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.
Реклама
Популярное по теме
06.08.2019 15:22
25650 29
06.08.2019 12:40
22996 45
25.07.2019 11:46
22802 43
В Волгограде возбудили уголовное дело по факту гибели 2-летней девочки в бассейне15.08.2019 11:10
Расследования 15.08.2019 11:10
728 1 Обсудить
Выбросившую в Волгограде тело младенца в мусорный контейнер мать-убийцу будут лечить14.08.2019 15:24
Расследования 14.08.2019 15:24
5182 0 Обсудить
В Волгограде зять из Ростова-на-Дону убил тещу и ранил шурина ради квартиры14.08.2019 11:11
Расследования 14.08.2019 11:11
3794 1 Обсудить
В Волгограде карманница похищала деньги у больных14.08.2019 09:31
Расследования 14.08.2019 09:31
4047 7 Обсудить
В Волгограде полицейские ищут свидетелей падения ствола дерева на девушку13.08.2019 09:49
Расследования 13.08.2019 09:49
2664 4 Обсудить
«Счастье привалило»: экскаваторщика из Волгоградской области ждет расплата за банковскую ошибку12.08.2019 10:40
Расследования 12.08.2019 10:40
5958 14 Обсудить
В Волгограде супружескому дуэту «черных риэлторов» грозит 10 лет за махинации09.08.2019 20:10
Расследования 09.08.2019 20:10
4182 1 Обсудить
Находка трех патронов обернулась для волгоградца судимостью09.08.2019 17:19
Расследования 09.08.2019 17:19
3466 5 Обсудить
В Волгограде лжериэлтора осудили за обман доверчивых клиентов09.08.2019 14:36
Расследования 09.08.2019 14:36
1291 2 Обсудить
В Волгоградской области пьяная мать оставила коляску с ребенком у подъезда и ушла спать08.08.2019 10:47
Расследования 08.08.2019 10:47
4453 8 Обсудить
В Волгограде Музраева-младшего за неповиновение сотруднику ФСБ оштрафовали на тысячу рублей (ВИДЕО)06.08.2019 15:22
Расследования 06.08.2019 15:22
25650 29 Обсудить
Жителю Новосибирска светит долгий тюремный срок за попытку сбыта 28 кг «дури» в Волгограде06.08.2019 14:44
Расследования 06.08.2019 14:44
5656 1 Обсудить
В Волгоградской области директор ДЮСШ и физрук подозреваются в хищении бюджетных средств06.08.2019 12:47
Расследования 06.08.2019 12:47
4871 11 Обсудить
Под покровом ночи суд в Москве продлил арест генералу Музраеву - помощнику главы СКР Бастрыкина06.08.2019 12:40
Расследования 06.08.2019 12:40
22996 45 Обсудить
Сочинский национальный парк заплатит волгоградке за сломанную на экскурсии ногу06.08.2019 10:56
Расследования 06.08.2019 10:56
1494 3 Обсудить
Реклама