



За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения водитель приговорен к реальному лишению свободы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, 31-летний местный житель за неоднократное вождение автомобилем в нетрезвом виде отправится в колонию строгого режима сроком на 1 год 4 месяца. Кроме того, еще два с половиной года ему запрещено управлять транспортными средствами.

Как выяснилось, мужчина в прошлом году уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения – вначале к административной, а затем к уголовной с назначением условной меры наказания.

Однако должных выводов для себя он не сделал и в марте 2019 года вновь был задержан сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Калачёвскому району за управлением автомобилем ВАЗ 21065 в пьяном виде.

Расследование уголовного дела осуществлялось сотрудниками ОД отдела МВД России по Калачёвскому району Волгоградской области. Теперь у любителя спиртного будет время подумать над своим поведением и исправиться. Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.



