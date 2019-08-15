Расследования

В Волгоградской области пьяницу-водителя отправили в колонию строгого режима

Расследования 15.08.2019 09:47
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15.08.2019 09:47


За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения водитель приговорен к реальному лишению свободы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, 31-летний местный житель за неоднократное вождение автомобилем в нетрезвом виде отправится в колонию строгого режима сроком на 1 год 4 месяца. Кроме того, еще два с половиной года ему запрещено управлять транспортными средствами. 
Как выяснилось, мужчина в прошлом году  уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения – вначале к административной, а затем к уголовной с назначением условной меры наказания.
Однако должных выводов для себя он  не сделал  и в марте 2019 года вновь был задержан сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Калачёвскому району за управлением автомобилем ВАЗ 21065 в пьяном виде. 
Расследование уголовного дела осуществлялось сотрудниками ОД отдела МВД России по Калачёвскому району Волгоградской области. Теперь у любителя спиртного будет время подумать над своим поведением и исправиться. Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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