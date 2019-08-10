Под Волгоградом извлекли машину с телом водителя из озера

Происшествия 10.08.2019 14:33
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10.08.2019 14:33
Закончена поисковая операция, которая проводилась сегодня на озере Денежном около Краснослободска. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, из озера извлечен автомобиль Ренд Ровер с телом водителя. Мужчина был в плавках и, по предварительной версии, пьян. Что заставило его сесть за руль и направить машину в озеро, выясняется. Напомним, трагедия произошла сегодня ночью в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. В озере Денежном, что под Краснослободском, затонул внедорожник Ренд Ровер. За рулем находился 39-летний водитель. Погибший был жителем Ворошиловского района. В роковую ночь он был с товарищем. Обстоятельства трагедии выясняются.
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