Под Волгоградом извлекли машину с телом водителя из озера









Закончена поисковая операция, которая проводилась сегодня на озере Денежном около Краснослободска. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, из озера извлечен автомобиль Ренд Ровер с телом водителя. Мужчина был в плавках и, по предварительной версии, пьян. Что заставило его сесть за руль и направить машину в озеро, выясняется. Напомним, трагедия произошла сегодня ночью в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. В озере Денежном, что под Краснослободском, затонул внедорожник Ренд Ровер. За рулем находился 39-летний водитель. Погибший был жителем Ворошиловского района. В роковую ночь он был с товарищем. Обстоятельства трагедии выясняются.



