Экономика

В Волгограде соединят два района новой дорогой

Экономика 10.08.2019 13:02
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10.08.2019 13:02


Объявлен аукцион на выполнение работ по строительству продолжения дороги по улице Электролесовской. Исполнителю предстоит возвести новую четырехполосную магистраль на участке от ул. Автомобилистов до примыкания к проезду вдоль торгово-развлекательного комплекса «Акварель». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации  города, на первом этапе строителям предстоит выполнить целый комплекс подготовительных мероприятий. Среди них – вынос сетей электроснабжения, прокладка сетей ливневой канализации, переустройство газопровода, а также выполнение земляных работ по формированию уровня будущей трассы и рекультивация земельного участка. Часть этих задач должна быть реализована уже в 2019 году. 
Основные строительные  работы будут проведены в несколько этапов в 2020-2022 годы:  возведение земляного основания, устройство водоотвода, формирование и укладка дорожного полотна и пешеходных тротуаров, а также сооружение съездов, примыканий и иной инфраструктуры.
Строительство новой автодороги, которая станет полноценным дублером Второй Продольной магистрали в Советском и Кировском районах, позволит распределить транспортные потоки, в значительной степени развести городской и транзитный трафик в южных районах города.

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