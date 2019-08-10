В Волгограде соединят два района новой дорогой





Объявлен аукцион на выполнение работ по строительству продолжения дороги по улице Электролесовской. Исполнителю предстоит возвести новую четырехполосную магистраль на участке от ул. Автомобилистов до примыкания к проезду вдоль торгово-развлекательного комплекса «Акварель». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, на первом этапе строителям предстоит выполнить целый комплекс подготовительных мероприятий. Среди них – вынос сетей электроснабжения, прокладка сетей ливневой канализации, переустройство газопровода, а также выполнение земляных работ по формированию уровня будущей трассы и рекультивация земельного участка. Часть этих задач должна быть реализована уже в 2019 году.

Основные строительные работы будут проведены в несколько этапов в 2020-2022 годы: возведение земляного основания, устройство водоотвода, формирование и укладка дорожного полотна и пешеходных тротуаров, а также сооружение съездов, примыканий и иной инфраструктуры.

Строительство новой автодороги, которая станет полноценным дублером Второй Продольной магистрали в Советском и Кировском районах, позволит распределить транспортные потоки, в значительной степени развести городской и транзитный трафик в южных районах города.



