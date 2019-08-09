Экономика 09.08.2019 10:27
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09.08.2019 10:27
Руководство и работники "Корпорации Красный Октябрь" заключили трехлетний коллективный договор. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе предприятия, в подписанном двустороннем акте обозначены социально-трудовые отношения сторон. Согласно подписанному документу, в настоящее время в "Корпорации Красный Октябрь" на постоянной основе и по совместительству работают 3000 металлургов. В пресс-службе отмечают, что это число будет постепенно расти, поэтому назрела необходимость в оформлении коллективного договора с работодателем.
Всего в конференции приняли участие 20 представителей цехов и основных подразделений предприятия, выбранных в ходе рабочих собраний, представители профкома, руководство корпорации и постоянно действующая двухсторонняя комиссия по выработке дополнений и изменений в коллективный договор. В комиссию вошли председатель профкома Сергей Белоусов, мастер обдирочно-зачистного участка ЦОМП Роман Каширский и и.о. заместителя начальника кузнечного отделения ЦРМО Иван Морозов.
"Коллективный договор, в первую очередь, нужен нам, работникам. Именно в этом документе закреплены все социальные гарантии: порядок оплаты труда, режим труда и отдыха, дисциплина труда, охрана труда, выдача спецодежды и ряд других ключевых обязательств. Это тот документ, по которому мы будем трудиться", – прокомментировал председатель профкома Сергей Белоусов.
Отмечается, что за основу коллективного договора был взят документ, регламентирующий взаимоотношения между работниками и руководством АО "ВМК "Красный Октябрь". Текст был детально проработан юристами, а также в договоре были учтены все пожелания заводчан. Ключевые изменения коснулись пункта об организации детского оздоровительного отдыха. Теперь дети сотрудников "Корпорации" будут ездить в детский лагерь до 15 лет включительно, а не до 14, как это было прежде. Это пожелание озвучили сами родители в день вручения путевок в летний лагерь.
"В течение трех лет обе стороны смогут вносить изменения в коллективный договор, – отметил исполнительный директор Александр Сиваков. – Это документ согласия между работниками и работодателем. Если у нас будет взаимопонимание, то мы выстроим эффективную работу, обеспечивающую финансовую стабильность предприятия. Речь идет, в том числе о зарплатах заводчан и об исполнение нами, руководством, всех социальных обязательств".
В рамках конференции исполнительный директор Александр Сиваков озвучил планы предприятия на ближайшее время. По его словам, до конца года "Корпорация Красный Октябрь" намерена увеличить производство жидкой стали до 30-34 тыс. тонн. Каждый месяц прирост по жидкой стали составляет в среднем 1,5-2 тыс. тонн. Проводится планомерная работа по ремонту производственного оборудования, по повышению заработной платы всех работников.
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