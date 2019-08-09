В Волжском поймали курьера-мошенника





Оперативники уголовного розыска задержали 23-летнего жителя Волжского, который выполнял функции курьера по сбору денег у обманутых пенсионеров. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, пожилым людям звонили неизвестные, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что их родственники совершили преступления. Злоумышленники предлагали решить вопросы с законом за деньги в сумме от 5 до 60 тысяч рублей. После таких звонков к пенсионерам приезжал подозреваемый, забирал их сбережения и переводил своим сообщникам.

Накануне после совершения мошенничества мужчина был задержан. У него изъято 26 тысяч рублей, полученных от пенсионеров. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы. На данный момент установлено 7 эпизодов противоправной деятельности подозреваемого. Полицейские проводят дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия.



