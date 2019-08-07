Под Волгоградом задержали таксиста из Москвы с килограммом героина





Пресечена попытка транзитного перемещения через Волгоградскую область крупной партии синтетического наркотика - героина. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, иномарка, за рулем которой находился 23-летний мужчина, была остановлена полицейскими на стационарном посту на подъезде к городу. В ходе досмотра машины в тайнике, оборудованным под пассажирским сиденьем, было обнаружено два пакета, общим весом свыше 1 килограмма. Экспертиза, проведенная специалистами Экспертно-криминалистического центра Главка показала, что изъятым является синтетический наркотик - героин.





По данным оперативников, злоумышленник – водитель службы такси выполнял функции курьера по перевозке крупных партий наркотика из московского региона. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 20 лет.



