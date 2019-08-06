Политика

В Волгограде председателя Госдумы отвезут на берег Волги

Политика 06.08.2019 10:31
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06.08.2019 10:31


Завтра в Волгограде ожидают приезда председателя Госдумы Вячеслава Володина. Как сообщили ИА «Высота 102» в российском парламенте, в планах спикера Госдумы – посещение Мамаева Кургана, где полным ходом идет реконструкция памятника федерального значения - 85-метровой скульптуры Родины-матери. Также планируется, что глава российского парламента встретится с партактивом «Единой России», в том числе – с кандидатами в депутаты областной думы от «ЕР». Еще один пункт в повестке рабочего визита Вячеслава  Володина – это обсуждение планов региональных властей по дальнейшему обустройству набережной и берегоукрепления, которое должно затронуть и другие районы Волгограда. 
Напомним, ИА «Высота 102» уже сообщало, что председатель Госдумы должен посетить Волгоград с рабочим визитом в период с 7 по 10 августа. Сегодня в город прибудет один из заместителей  секретаря Генсовета "Единой России", зампредседателя Совета Федерации Андрея Турчака Виктор Селиверстов. 
За последние три года Вячеслав Володин четыре раза посещал Волгоград. В последний раз он был в городе на Волге в марте прошлого года. В Государственной думе Володин представляет интересы в том числе избирателей Волгоградской области. В состав территориальной группы, от которой в 2016 году он был избран, находятся еще три региона. Спикером заксобрания России Володина избрали в сентябре 2016 года. С 2005 по 2010 год он являлся секретарем президиума генсовета партии «Единая Россия», впоследствии работал заместителем председателя Правительства России, а также первым заместителем Администрации Президента РФ. 

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