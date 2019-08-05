Экономика

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Экономика 05.08.2019 13:02 Реклама
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05.08.2019 13:02


Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.
При оформлении договора ипотечного кредитования клиенты Сбербанка могут заключить договор страхования жизни и здоровья, в том числе в компании «Сбербанк страхование жизни» по программе «Защищенный заемщик». Страховая компания внесла изменения в эту программу, повысив максимальный возраст заемщиков до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования.
Наталья Алымова, старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Управление благосостоянием»: «Доля клиентов старшего возраста, которые пользуются различными продуктами и сервисами Сбербанка, растет. Сегодня старшее поколение продолжает вести активный образ жизни, в том числе остается экономически активными и сохраняет потребность в различных финансовых продуктах. Как правило, эта группа клиентов имеет стабильный фиксированный доход и обладает хорошей финансовой дисциплиной. Люди зрелого возраста все чаще обращаются за ипотечными кредитами, чтобы сменить собственное жилье, помочь купить квартиру детям или внукам либо приобрести дачу. Оформление договора страхования жизни при ипотечном кредитовании дает клиенту уверенность в том, что при любых непредвиденных обстоятельствах кредит будет погашен, и помимо этого дает возможность получить более привлекательную ставку по кредиту. Мы внесли изменения в нашу программу «Защищенный заемщик», чтобы предоставить эти возможности и людям старшего возраста». 
Программа страхования жизни к ипотеке «Защищенный заемщик» в СК «Сбербанк страхование жизни» обеспечивает защиту по рискам инвалидности 1 и 2 группы или ухода из жизни. В случае наступления этих событий финансовые обязательства клиента перед банком берет на себя страховая компания. Заключение договора страхования жизни позволяет получить скидку при оформлении ипотечного кредита в Сбербанке в размере 1 п.п. к уже заявленной ставке. Обновленная программа «Защищенный заемщик» начала действовать во всех отделениях Сбербанка. Кроме того, оформить или продлить страховой полис можно на сайтах ДомКлик (domclick.ru) или СК «Сбербанк страхование жизни».

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.


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