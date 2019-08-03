В Волгограде поймали водителя без прав, сбежавшего после смертельного наезда на пешехода





Напомним, ДТП произошло 2 августа в Тракторозаводском районе Волгограда. Около 00:10 в полицию поступило сообщение о том, что на проезжей части по ул. Н.Отрады обнаружено тело мужчины. Он скончался от травм, полученных в результате наезда машины. На месте проишествия было обнаружено боковое зеркало скрывшейся автомашины, фрагменты стекла и кузова. Предположительно было установлено, что это была «Ауди» чёрного цвета. Все аналогичные машины пробили по базе данных, вскоре водителя задержали. С его слов, он испугался ответственности и уехал. В его машине, с которой он снял регистрационные знаки, нашли пакет, в котором находился фрагмент руки погибшего. В отношении водителя возбуждено уголовное дело. За содеянное ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области

Полицейские задержали 21-летнего жителя Волгограда, который сбил насмерть 38-летнего пешехода на машине «Ауди А5», а затем скрылся. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, у задержанного не было прав управления транспортным средством.