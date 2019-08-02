Потерявшая из-за врачей почку волгоградка взыскала миллион с онкодиспансера

Здравоохранение 02.08.2019 12:25
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02.08.2019 12:25
Суд взыскал свыше 1 миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу волгоградки, которой пришлось удалять почку из-за некачественно оказанной медицинской услуги. Как сообщила ИА "Высота 102" пресс-секретарь Волгоградского областного суда Екатерина Вальковская, с ГБУЗ "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер" в пользу истца была взыскана компенсация морального вреда в размере 700 000 рублей, расходы, понесенные на оказание услуг в размере 21340 рублей, и штраф в размере 360670 рублей.
По материалам дела, потерпевшая обратилась в Дзержинский районный суд Волгограда с иском о компенсации морального вреда. Свои требования женщина мотивировала тем, что в феврале 2017 года она обратилась в онкодиспансер в связи с подозрением на наличие у нее онкологического заболевания. После осмотра врач сообщил ей о необходимости проведения операции в срочном порядке. При этом в полном объеме не были проведены мероприятия, подтверждающие обоснованность и наличие показаний к хирургическому вмешательству.
После операции, во время которой один из органов истца был удалён, а другой поврежден, и выписки из ГБУЗ "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер", здоровье женщины резко ухудшилось. Ее госпитализировали в другое лечебное учреждение, где после обследования сообщили, что в результате неверного метода лечения и проведения операции без наличия соответствующих показаний, ей необходимо удалять почку. В связи с некачественно оказанной медицинской услугой истец лишилась жизненно важного органа, состояние ее здоровья ухудшилось. Кроме того, ею были понесены значительные расходы на лечение. Представитель онкодиспансера возражал против удовлетворения исковых требований.
В рамках рассматриваемого спора судом была назначена судебно-медицинская экспертиза, из заключения которой следует, что волгоградке был выставлен необоснованный диагноз, не подтверждающийся результатами медицинского обследования. В связи с чем была выбрана неверная тактика лечения в виде оперативного вмешательства, показаний к которому не имелось.
Разрешая спор, суд пришёл к выводу, что из-за неверно выбранного ответчиком метода лечения был причинён тяжкий вред здоровью истца в виде развития иного заболевания, что не только увеличило сроки лечения, но и потребовало проведения дополнительно оперативного вмешательства и удаления почки.
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