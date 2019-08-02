В Волгограде скончалась водитель машины из Краснодарского края, впавшая в кому после ДТП





Жительница Краснодарского края скончалась в больнице, куда она была доставлена в состоянии комы после ДТП. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, страшная авария случилась накануне в Красноармейском районе Волгограда.

32-летний житель Дагестана, управляя автомашиной «Мерседес Бенц Актрос» с полуприцепом, двигаясь по ул. Лазоревой в сторону ул. Бобровской, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Шевроле Авео» под управлением 54-летней женщины. От удара иномарка столкнулась со световой опорой. В результате ДТП водитель автомашины «Шевроле» скончалась в больнице, 24-летняя и 15-летняя пассажирки «Шевроле» госпитализированы.