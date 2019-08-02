Происшествия

Беспилотники подключили к поиску пропавшей в Волгоградской области девочки-инвалида

Происшествия 02.08.2019 09:15
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02.08.2019 09:15


Сегодня с утра в Волгоградской области возобновились поиски без вести пропавшей два дня назад в 16-летней Светланы Сорочинской. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, девочку, которая является инвалидом с детства, ищут более 200 человек - сотрудники полиции, волонтеры, казаки, местные жители, фермеры, представители администрации. С собаками исследуется близлежащий лесной массив, девочку ищут и с помощью квадрокоптеров МЧС. На данный час положительных результатов нет.  
 
Напомним, что 16-летняя Светлана накануне примерно в 18:00 ушла из дома в хуторе Раздоры и не вернулась. СУ СКР по Волгоградской области по факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Проводятся следственные действия по поиску девочки.
Приметы Светланы: на вид 14-16 лет, рост 150-155 см., худощавого телосложения, лицо светлое, волосы темно русые, коротко стриженая.
Была одета: синие лосины, розовая кофта, розовые шлепки.
Особые приметы: при ходьбе прихрамывает на правую ногу, косоглазие.
Всем, кому что-либо известно о нахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам 02, 112, дежурная часть ОМВД России по городу Михайловка 2-52-47.

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