



Усилена группировка сил и средств, задействованных в поиске без вести пропавшей в Волгоградской области 16-летней Светланы Сорочинской. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в настоящее время девочку-подростка ищут 200 сотрудников полиции, а также казачества, представителей местной администрации и общественности. Обследуется лесной массив, территория поиска расширена.

Напомним, что 16-летняя Светлана накануне примерно в 18:00 ушла из дома в хуторе Раздоры и не вернулась. Ранее сообщалось, что в поисках пропавшей девочки задействованы 130 полицейских. Известно, что девочка - инвалид с детства. С применением служебных собак ночью были обследованы прилегающие домовладения, лесной массив. Ориентированы соседние регионы, автовокзалы и другие объекты транспортной инфраструктуры. Ночью собака довела поисковую группу до лесного массива, где след оборвался. С рассветом активные поиски были продолжены.





Приметы Светланы: на вид 14-16 лет, рост 150-155 см., худощавого телосложения, лицо светлое, волосы темно русые, коротко стриженая.

Была одета: синие лосины, розовая кофта, розовые шлепки.

Особые приметы: при ходьбе прихрамывает на правую ногу, косоглазие.

Всем, кому что-либо известно о нахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам 02, 112, дежурная часть ОМВД России по городу Михайловка 2-52-47.

По указанию временно исполняющего обязанности начальника ГУ МВД России по Волгоградской области Сергея Богачука, в Михайловский район направлены дополнительные силы полиции из ближайших территориальных подразделений: отдела МВД России по Новоаннинскому району, Межмуниципального отдела МВД России "Фроловский". Также для поисков пропавшей выехали кинологи со служебно-розыскными собаками Центра кинологической службы ГУ МВД России по Волгоградской области.



