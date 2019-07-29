Всю правду о страховых представителях открыл СОГАЗ-Мед

Здравоохранение 29.07.2019 15:00 Реклама
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29.07.2019 15:00
Что же это за стражи медицинского порядка, знающие методы решения всех вопросов, и почему страховые представители так нужны пациентам? Любой ли человек может стать страховым представителем или эта деятельность требует определенной подготовки? О квалификационных требованиях к страховым представителям в системе ОМС рассказали ИА «Высота 102» в одной из крупнейших в России страховых медицинских организаций «СОГАЗ-Мед».
Со слов исполнительного директора по экспертизе и защите прав застрахованных в компании «СОГАЗ-Мед» Серебряковой Татьяны Васильевны, чаще всего к работе страховых представителей приходят неравнодушные люди, стремящиеся оказывать помощь окружающим. Эти сотрудники работают не только в контакт-центрах страховых компаний, но и консультируют пациентов в поликлиниках. Страховые представители всех уровней (сейчас их 3 — прим.ред.) должны обладать высоким уровнем грамотности и стрессоустойчивости.
Страховыми представителями 3 уровня могут стать только сотрудники, имеющее высшее медицинское образование, стаж работы по врачебной специальности не менее 5 лет, прошедшие подготовку в специализированных ВУЗах по теме «Экспертная деятельность в системе ОМС» и квалификацию по программе «Подготовка страховых представителей третьего уровня в сфере обязательного медицинского страхования». В компании «СОГАЗ-Мед» в настоящее время работают более 220 страховых представителей 3 уровня, прошедших специальное обучение. Основная цель деятельности этих сотрудников – помощь и консультирование застрахованных в самых сложных моментах, работа с письменными обращениями застрахованных лиц (жалобами, касающимися оказания медицинской помощи), требующих квалифицированного подхода».
Страховой представитель 3 уровня, Заслуженный врач Российской Федерации Игорь Леонидович Романовский, в практической медицине с 1981 года. После окончания Военно-медицинского факультета проходил службу в Вооруженных силах СССР и РФ по специальности врач-инфекционист. Более двадцати лет прослужил в МВД России, прошел путь от врача-инспектора до руководителя Центра Медицинского управления МВД России. Полковник в отставке. Ветеран боевых действий. В 2009 году Игорю Леонидовичу за большой вклад в развитие ведомственной медицины Президентом РФ было присвоено Почетное звание – Заслуженный врач Российской Федерации. С октября 2016 года начал работать в страховой компании «СОГАЗ-Мед» на должности врача-специалиста.
«Хотелось бы отметить, что не каждый врач может быть страховым представителем, но каждый страховой представитель 3 уровня обязан быть врачом с опытом работы. Отсюда можно сделать вывод о том, что страховые представители 3 уровня являются наиболее компетентными специалистами в сфере ОМС.
Институт страховых представителей очень молод. Однако уже сейчас понятно, что он необходим гражданам. Страховому представителю 3 уровня в процессе работы приходится не только проводить экспертизы, но и отвечать на множество других вопросов, касающихся медицины, требований законодательства. Работа в практической медицине и профессиональный опыт позволяют активно помогать пациентам в защите их прав на получение качественной медицинской помощи в системе ОМС», — отмечает Игорь Леонидович Романовский.
Пациенту всегда готовы помочь специалисты его страховой компании. Зная это, можно значительно упростить себе жизнь и добиться лучших результатов лечения. Главное – не бояться обратиться за помощью, задавать вопросы профессионалам, знающим все о системе обязательного медицинского страхования и законодательной базе в сфере здравоохранения. Ведь иногда даже сами врачи из медицинских организаций консультируются с коллегами – страховыми представителями – по тем или иным вопросам.
Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы, связанные с получением медицинской помощи в системе ОМС или качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь в СОГАЗ-Мед по круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). Подробная информация на сайте www.sogaz-med.ru.
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