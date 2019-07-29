



Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Имама Мевлидова -бывшего консультанта отдела контроля потребительского рынка и розничной продажи алкогольной продукции управления регулирования торговой деятельности комитета промышленности и торговли администрации региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области по

взаимодействию со СМИ Оксану Черединину, экс-сотрудник комитета обвиняется в 5 эпизодах получения взятки за незаконные действия в значительном размере, а также в получении взятки за незаконное бездействие в значительном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Санкции инкриминируемых статей в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 12 лет.

По версии следствия, обвиняемый с марта по июль 2016 года получал взятки от руководителей юридических лиц за то, что в актах проверок он не указывал сведения о выявленных нарушениях, а также оказывал содействие в получении лицензий на торговлю алкогольной продукцией. Суммы взяток варьировались от 20 до 50 тысяч рублей.

Кроме того, бывшему чиновнику вменяется эпизод получения взятки от одного из предпринимателей в сумме 100 тысяч рублей за непроведение проверок его торговых павильонов. Денежные средства были получены обвиняемым совместно с бывшим руководителем - заведующим сектором контроля потребительского рынка и розничной продажи алкогольной продукции управления регулирования торговой деятельности комитета промышленности и торговли Волгоградской области Романом Самороковским.





На основании вступившего в законную силу приговора Центрального районного суда Волгограда Роман Самороковский осужден к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Расследование проводилось СУ СК России по Волгоградской области. Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБиПК регионального Главка МВД .

В июле прошлого года обвиняемый Имам Мевлидов скрылся от органа предварительного следствия и был объявлен в розыск. В мае текущего года бывший чиновник добровольно явился в органы правоохраны. Вину в инкриминируемых деяниях мужчина признает частично.

Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд.

Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей.



