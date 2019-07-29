Расследования 29.07.2019 14:40
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29.07.2019 14:40
Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Имама Мевлидова -бывшего консультанта отдела контроля потребительского рынка и розничной продажи алкогольной продукции управления регулирования торговой деятельности комитета промышленности и торговли администрации региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области по
взаимодействию со СМИ Оксану Черединину, экс-сотрудник комитета обвиняется в 5 эпизодах получения взятки за незаконные действия в значительном размере, а также в получении взятки за незаконное бездействие в значительном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Санкции инкриминируемых статей в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 12 лет.
По версии следствия, обвиняемый с марта по июль 2016 года получал взятки от руководителей юридических лиц за то, что в актах проверок он не указывал сведения о выявленных нарушениях, а также оказывал содействие в получении лицензий на торговлю алкогольной продукцией. Суммы взяток варьировались от 20 до 50 тысяч рублей.
Кроме того, бывшему чиновнику вменяется эпизод получения взятки от одного из предпринимателей в сумме 100 тысяч рублей за непроведение проверок его торговых павильонов. Денежные средства были получены обвиняемым совместно с бывшим руководителем - заведующим сектором контроля потребительского рынка и розничной продажи алкогольной продукции управления регулирования торговой деятельности комитета промышленности и торговли Волгоградской области Романом Самороковским.
На основании вступившего в законную силу приговора Центрального районного суда Волгограда Роман Самороковский осужден к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из УЭБиПК регионального Главка МВД . Расследование проводилось СУ СК России по Волгоградской области.
В июле прошлого года обвиняемый Имам Мевлидов скрылся от органа предварительного следствия и был объявлен в розыск. В мае текущего года бывший чиновник добровольно явился в органы правоохраны. Вину в инкриминируемых деяниях мужчина признает частично.
Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд.
Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей.
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