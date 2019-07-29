



19 мешков с живыми раками общим весом 230 килограммов были обнаружены в автомобиле жителя Старополтавского района

в ходе проведения рейдовых мероприятий по выявлению нарушений правил дорожного движения на автодороге «Самара-Волгоград», сообщает ИА «Высота 102». Как уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области, 28-летний водитель каких-либо документов на груз предъявить не смог. Полицейские установили, что мужчина добыл раков в реке Еруслан. Свой браконьерский улов задержанный планировал сбыть в Волгограде.





На месте незаконного вылова были обнаружены 50 раколовок. Изъятых раков полицейские отпустили в естественную среду обитания.



