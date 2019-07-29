На севере Волгограда мужчина лез домой в окно и сорвался с 3-го этажа

Происшествия 29.07.2019 09:18
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29.07.2019 09:18
Несчастный случай произошел этой ночью на улице Мясникова в Тракторозаводском районе, где с высоты третьего этажа упал нетрезвый местный житель. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, мужчина с переломами и ушибами был госпитализирован в больницу. По предварительным данным, он упал, когда пытался залезть к себе в квартиру через окно, так как ключи забыл. Известно, что после медицинского осмотра мужчина отправился домой, отказавшись от госпитализации.
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