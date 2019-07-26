Чем закончилась шестая сессия Государственной думы VII созыва, какие важные для внутренней повестки законопроекты были приняты депутатами и какие планы у депутата Анны Кувычко на это лето? Депутат Госдумы от Волгоградской области приехала в Волгоград, где подвела итоги, поделилась наболевшем и рассказала о личном корреспонденту ИА «Высота 102».

«Начну со статистической информации: за весеннюю сессию было принято 325 законов. Они были разными по значению: какие-то касались каждого из нас, отдельные — определенных групп населения. Но все они, вне всякого сомнения, являются важными. Если говорить о принципиальных решениях, принятых Госдумой, то одно из них касается геополитики. Речь о единогласно поддержанном всеми депутатами приостановлении действий Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. Напомню, ранее США в одностороннем порядке приняли аналогичное решение», - рассказала Анна Александровна. Однако главными во внутренней повестке являлись все же социально значимые вопросы. Депутат Госдумы от Волгоградской области стала соавтором 19 законопроектов, которые касаются улучшения положения военнослужащих, ветеранов, педагогических работников, других групп населения, а также внесения изменений в действующее законодательство, регулирующее другие сферы нашей жизни. К слову, многие из этих вопросов поднимались избирателями на встречах с депутатом Госдумы. При этом, по словам Анны Кувычко, большое количество законов стало развитием тезисов, обозначенных в Послании Президента. Например, с 1 января 2019 года право на компенсацию ипотечных кредитов получили многодетные семьи, где родился третий ребенок или последующие дети. Они получат дополнительно 450 тысяч рублей для этой цели.

Для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, с 31 июля вводятся на срок до 6 месяцев «ипотечные каникулы» - беспроцентная отсрочка или уменьшение размера платежей по ипотеке. Кроме того, принят закон, освобождающий от уплаты НДФЛ тех россиян, которые решат воспользоваться «ипотечными каникулами».

Член комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Анна Кувычко самым главным итогом своей работы считает принятые меры социальной поддержки для семей с детьми. «С 1 января будущего года дополнительные выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов. Для граждан, воспитывающих трех и более детей, база по налогу на имущество уменьшена на величину кадастровой стоимости 5 кв. м. квартиры и 7 кв. м. жилого дома на каждого ребенка. Многодетные семьи получат также вычет в размере шести соток при определении налоговой базы по земельному налогу», - рассказала депутат.

Продуктивной оказалась работа и проекта «Народный контроль», координатором которого является Анна Кувычко. Защита прав потребителей – главная цель «Народного контроля», активисты которого хорошо известны своими акциями и инспекциями торговых точек и в Волгограде. Так, принятые Госдумой законопроекты ввели прямой запрет на передачу коллекторам долгов граждан за услуги ЖКХ. Теперь уступка права по взысканию просроченной задолженности граждан станет возможна только для управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК или ресурсоснабжающей организации. Коллекторам в эту сферу отныне путь закрыт.

«Мы давно занимаемся темой деятельности микрофинансовых и микрокредитных организаций. Многое в этой сфере сделано в интересах заемщиков. Еще одна новация, принятая в весеннюю сессию, касается запрета на заключение МФО договоров потребительского займа с физлицами под залог жилого помещения или доли в нем. Для всех видов микрофинансовых организаций вводятся дополнительные возможности по идентификации клиентов — это позволит избежать случаев, когда займы берутся на чужие паспорта», - пояснила депутат.

Еще одна тема, находящаяся в центре внимания «Народного контроля» - защита прав медицинских работников и пациентов. Теперь за воспрепятствование деятельности медработников, в том числе за не пропуск на дороге автомобиля «скорой помощи», если здоровью пациента был причинен тяжкий вред, наступит уголовная ответственность.

Анна Кувычко с другими депутатами Госдумы поддержала и другие социально значимые законопроекты, которые касаются многих россиян. В частности, повышение пенсий сверх прожиточного минимума, которое коснулось более 4 миллионов человек. Со следующего года будет также запрещено судебным приставам взыскивать средства со счетов граждан, получающих ряд социальных выплат. Депутаты продлили и дачную амнистию до 1 марта 2021 года, которая позволит в упрощенном порядке узаконить дома на садовых участках. Еще одна чувствительная тема – это принятый Госдумой закон о паллиативной помощи, который гарантирует улучшение качества жизни неизлечимо больных людей. Депутаты также ужесточили ответственность за «пьяные» ДТП. Теперь виновникам гибели людей на дорогах при отягчающих обстоятельств может грозить такое же наказание, как за убийство – до 15 лет лишения свободы.

Как известно, сейчас у депутатов Госдумы начались каникулы. Но Анна Александровна призналась, что и в свой отпуск планирует работать в округе, встречаться с избирателями, посещать районы. Впрочем, короткий отдых депутат себе все же позволит. По словам Анны Кувычко, она планирует посетить с семьей один из российских городов. «Сейчас выбираем, какой именно», - поделилась депутат.