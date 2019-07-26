Происшествия

В многоэтажке в Волгограде из газовых конфорок забили фонтаны воды

Происшествия 26.07.2019 09:14
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26.07.2019 09:14


Жители дома №2а по ул. М. Паникахи в Волгограде накануне глазам своим не поверили, когда из газовых конфорок в квартирах вдруг забили фонтаны воды. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, виновником этого необычного зрелища стал один из жильцов, который производил монтаж газовой колонки и подсоединил неправильно трубки. В результате в газопровод попала вода. Весь дом остался без газа, приехавшие рабочие перекопали весь двор, пытаясь устранить аварию. Сегодня восстановительные работы продолжатся. 


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