В Волгограде пьяный мужчина убил свою собаку молотком

Происшествия 24.07.2019 11:49
1729 6
24.07.2019 11:49
Житель Краснооктябрьского района ответит по закону за убийство своей собаки. Как сообщает региональный главк МВД, в полицию обратилась 39-летняя жительница района, сообщив, что на ее глазах неизвестный мужчина с особой жестокостью убил собаку.
Полицейские провели проверку и задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний местный житель. Он рассказал правоохранителям, что находясь в состоянии алкогольного опьянения нанес своей собаке, находящейся на цепи во дворе его домовладения, несколько ударов молотком по голове, а затем несколько ножевых ранений, в результате чего животное от полученных травм скончалось.
Возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК РФ – "Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель". Подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы.
Реклама
Популярное по теме
13.07.2019 10:53
23236 0
29.06.2019 11:48
26835 0
17.07.2019 14:32
13757 13
«В стиле 90-х»: в Волгограде ограбили троих подростков, одному сломали челюсть24.07.2019 12:38
Происшествия 24.07.2019 12:38
1880 5 Обсудить
Под Волгоградом двое детей пострадали в опрокинувшемся квадроцикле24.07.2019 10:48
Происшествия 24.07.2019 10:48
483 1 Обсудить
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Волгоградской области23.07.2019 20:14
Происшествия 23.07.2019 20:14
7070 0 Обсудить
Пьяный мужчина с ножом нападал на подростка в Волгограде23.07.2019 12:28
Происшествия 23.07.2019 12:28
4295 10 Обсудить
Под Волгоградом в тройном ДТП досталось стоявшему на обочине водителю23.07.2019 09:59
Происшествия 23.07.2019 09:59
4025 2 Обсудить
В Волгограде иномарка сбила двух детей на "зебре"23.07.2019 09:48
Происшествия 23.07.2019 09:48
3104 6 Обсудить
В Волгоград из Котельниково доставили всех пострадавших при взрыве газового баллона22.07.2019 20:43
Происшествия 22.07.2019 20:43
5939 2 Обсудить
На юге Волгограда пенсионер устроил стрельбу из-за шума газонокосилки22.07.2019 12:29
Происшествия 22.07.2019 12:29
3434 8 Обсудить
В Волгоградской области канализацию в многоквартирном доме отремонтировали на бумаге22.07.2019 12:16
Происшествия 22.07.2019 12:16
7403 10 Обсудить
Два человека утонули во время отдыха у воды в Волгоградской области22.07.2019 10:06
Происшествия 22.07.2019 10:06
7701 3 Обсудить
Три человека пострадали в Волгоградской области при взрыве газового баллона в мангале22.07.2019 09:17
Происшествия 22.07.2019 09:17
4881 1 Обсудить
В волгоградской больнице скончалась бабушка после наезда автобуса21.07.2019 12:47
Происшествия 21.07.2019 12:47
3386 0 Обсудить
В Волгограде девочка на самокате наехала на «КамАЗ»21.07.2019 10:47
Происшествия 21.07.2019 10:47
3779 0 Обсудить
Скучающий на каникулах школьник из Петербурга «заминировал» фирму в Волгограде20.07.2019 16:02
Происшествия 20.07.2019 16:02
6201 0 Обсудить
В Волгоградской области пенсионерка снова пострадала из-за «МММ»20.07.2019 10:56
Происшествия 20.07.2019 10:56
1668 0 Обсудить
Реклама