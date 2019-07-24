В Волгограде пьяный мужчина убил свою собаку молотком





Житель Краснооктябрьского района ответит по закону за убийство своей собаки. Как сообщает региональный главк МВД, в полицию обратилась 39-летняя жительница района, сообщив, что на ее глазах неизвестный мужчина с особой жестокостью убил собаку.

Полицейские провели проверку и задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний местный житель. Он рассказал правоохранителям, что находясь в состоянии алкогольного опьянения нанес своей собаке, находящейся на цепи во дворе его домовладения, несколько ударов молотком по голове, а затем несколько ножевых ранений, в результате чего животное от полученных травм скончалось.

Возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК РФ – "Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель". Подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы.



