Происшествия

В Волгограде пьяный мужчина убил свою собаку молотком

Происшествия 24.07.2019 11:49
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24.07.2019 11:49


Житель Краснооктябрьского района ответит по закону за убийство своей собаки. Как сообщает региональный главк МВД, в полицию обратилась 39-летняя жительница района, сообщив, что на ее глазах неизвестный мужчина с особой жестокостью убил собаку.
Полицейские провели проверку и задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний местный житель. Он рассказал правоохранителям, что находясь в состоянии алкогольного опьянения нанес своей собаке, находящейся на цепи во дворе его домовладения, несколько ударов молотком по голове, а затем несколько ножевых ранений, в результате чего животное от полученных травм скончалось.
Возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК РФ – "Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель". Подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы.

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