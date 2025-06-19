Волгоградская облдума накормит гостей на 2,5 миллиона рублей

Итоги «хлебосольного» аукциона подвели в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на прием и обслуживание делегаций и приглашенных лиц, участвующих в работе 43-й конференции Южно-российской парламентской ассоциации, будет потрачено 2,5 миллиона рублей. Заявку на аукцион подал единственный участник, с которым и заключат контракт по максимальной стоимости.
Заказчиком аукциона выступил аппарат Волгоградской областной думы. Конференция депутатов пройдет в Волгограде в сентябре этого года, а региональный парламент выступит в роли принимающей стороны.
2,5 миллиона рублей уйдут только на питание гостей. Как следует из технической документации, кормить участников конференции будут как в стационарном помещении, так и во время выездных заседаний. В разнообразном меню – многочисленные холодные закуски из овощей, мяса, сыра, рыбы, салаты овощные, мясные, рыбные, первые блюда, вторые блюда с гарниром из мяса и мяса птиц, а также рыбы, горячие закуски, десерт в виде фруктовой тарелки и пирожных, выпечка, соки, а также другие безалкогольные напитки.
Фото V102.RU (архив)