В волгоградском аэропорту задержаны три авиарейса

Самолет, который должен был вылететь из Волгограда в Калининград 18 июня в 23-30 ч. перенесен на гораздо более позднее время. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на электронное табло воздушной гавани города-героя, он должен направиться в аэропорт назначения 19 июня в 10-00ч. Перенесенный рейс вместо авиакомпании Nordwind Airlines выполнит другой авиаперевозчик – «Икар».
Также задерживается прилет еще двух бортов из Махачкалы и Сочи, но незначительно. Вместо 9-00 ч. они ожидаются в 9-15 ч.
По данным Росавиации, волгоградский аэропорт прекращал работу на два часа сегодня ночью в связи с введенными мерами безопасности. По данным Минобороны, в регионе было сбито 7 БПЛА. Глава региона пояснил, что Минобороны отразило атаку беспилотников в Калачевском, Городищенском районах и на юге Волгограда. Повреждений и пострадавших нет.