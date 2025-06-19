В Волгограде и области сбили семь БПЛА самолетного типа





В Волгоградской области ночью с 18 на 19 июня дежурными средствами ПВО Министерства обороны было ликвидировано семь беспилотных летательных аппаратов. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», говорится в официальном сообщении ведомства.

Напомним, об атаке БПЛА утром 19 июня сообщил губернатор Волгоградской области. По словам Андрея Бочарова, налет был отражен в Городищенском и Калачевском районах Волгоградской области, а также на юге Волгограда. Согласно официальным сведениям, повреждений инфраструктуры не зафиксировано, никто из людей не пострадал.

В Министерстве обороны РФ, в свою очередь, уточнили количество БПЛА, которые были ликвидированы над территорией России минувшей ночью.

– В течение прошедшей ночи с 21.20 мск 18 июня до 06.40 мск 19 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 81 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В Волгоградской области – семь, – говорится в заявлении ведомства.