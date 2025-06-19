Общество

В волгоградских магазинах ищут масло предпринимателя-«призрака»

Общество 19.06.2025 09:09
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19.06.2025 09:09


В волгоградских торговых сетях может появиться продукт питания, произведенный предпринимателем-«призраком». Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, соответствующую информацию в РПН получили от коллег из Свердловской области. На территории этого региона на площадке ИП Расторгуева Александра Сергеевича якобы и произвели масло топленое с массовой долей жира 99% и масло сливочное шоколадное с массовой долей жира 62%. 

Специалисты ведомства нанесли неожиданный визит к предпринимателю, однако выяснилось, что по указанному адресу - Свердловская обл., г. Ревда, ул. Клубная, д. 16,  никакой деятельности по производству молочной продукции не осуществляется. 

Подозрительное масло  в ведомстве признали опасным и обратились к гражданам и юрлицам с просьбой сообщать о появлении такого масла в продаже в Волгограде. 


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