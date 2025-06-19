В волгоградских магазинах ищут масло предпринимателя-«призрака»

В волгоградских торговых сетях может появиться продукт питания, произведенный предпринимателем-«призраком». Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, соответствующую информацию в РПН получили от коллег из Свердловской области. На территории этого региона на площадке ИП Расторгуева Александра Сергеевича якобы и произвели масло топленое с массовой долей жира 99% и масло сливочное шоколадное с массовой долей жира 62%.
Специалисты ведомства нанесли неожиданный визит к предпринимателю, однако выяснилось, что по указанному адресу - Свердловская обл., г. Ревда, ул. Клубная, д. 16, никакой деятельности по производству молочной продукции не осуществляется.
Подозрительное масло в ведомстве признали опасным и обратились к гражданам и юрлицам с просьбой сообщать о появлении такого масла в продаже в Волгограде.