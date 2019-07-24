Расследования

В Волгограде убийце женщины на пустыре вынесли приговор

Расследования 24.07.2019 10:06
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24.07.2019 10:06


К 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен 28-летний житель Волгограда за жестокое убийство молодой женщины. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, такое решение принял Красноармейский районный суд.
Следствием и судом установлено, что 21 мая текущего года осужденный в компании приятеля и молодой женщины распивал спиртные напитки у себя на даче. Одурманенные алкоголем парни стали склонять женщину к интимной связи, а получив отказ решили взять ее силой. Тогда потерпевшая пригрозила им, что сообщит о случившемся в правоохранительные органы, и, воспользовавшись моментом, попыталась убежать, однако на пустыре ее настиг осужденный и убил. Тело женщины на следующий день обнаружили прохожие. Согласно заключению судебно-медицинских экспертов погибшей нанесли не менее 20 проникающих резаных ран, 14 из которых были в область грудной клетки.
Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Красноармейского района.

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